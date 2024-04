di Monia Orazi

Compie 74 anni oggi il sindaco di Matelica Massimo Baldini. Per lui tutto si è fermato lo scorso 25 gennaio, dopo una brutta caduta avvenuta a Castelraimondo dopo l’inaugurazione della sede decentrata dell’Ufficio speciale ricostruzione in via Tagliamento. Un salto nel vuoto di un metro e mezzo, in una zona buia che gli ha provocato lesioni che lo tengono tuttora ricoverato in condizioni stazionarie a Torrette, nel reparto di Neurologia. Una pioggia di auguri per l’amatissimo primo cittadino, insieme all’auspicio di rivederlo presto a Matelica.

I primi a fare gli auguri sono stati i colleghi del gruppo consiliare di maggioranza Matelica futura: «Oggi è il tuo compleanno, ma siamo noi cittadini di Matelica e non solo a chiederti un regalo, perché sono tante le persone che ti amano. Massimo, ti stiamo aspettando». A mandare degli auguri intensi a Baldini è il vicesindaco Denis Cingolani: «Tutto è iniziato ben cinque anni fa. Io, pessimista di natura, ero molto scettico, non sapevo affatto dove saremmo arrivati eppure di strada ne abbiamo fatta. Da quel momento in poi siamo stati sempre fianco a fianco, dove tu mi hai insegnato e trasmesso tutte quelle qualità che un buon amministratore dovrebbe avere. Oggi che è il tuo compleanno, purtroppo non possiamo festeggiare come facevamo di solito. Avremmo brindato insieme con gli altri e magari te ne saresti uscito con qualche tuo aneddoto. Io spero che tornerai presto tra noi e che potremmo avere la gioia di poterti di nuovo ascoltare. Abbiamo tante cose da fare insieme, perché come dici sempre tu: “È la squadra che vince”. Al mio sindaco tanti auguri per il suo 74esimo compleanno. Mi manchi più che mai».

Ecco gli auguri di compleanno dell’attrice Paola Giorgi: «Caro Massimo, con il cuore colmo di speranza, insieme a mia figlia Agnese, ti facciamo tanti auguri per il tuo compleanno. C’ è un mondo di bene che ti aspetta. Un grande abbraccio. Forza».

Paolo Sparvoli ex sindaco e imprenditore così si rivolge al suo amico: «Caro Massimo, il rapporto di amicizia che c’è tra noi non si può descrivere con semplici parole. Oggi è il tuo compleanno il tuo e mio regalo è solo uno, “che tu possa tornare tra noi con la stessa forza di prima” un abbraccio». La volontaria matelicese Maria Cristina Mosciatti così si rivolge al sindaco: «Auguri Massimo, oggi è un giorno speciale, è il tuo compleanno. Ti chiedo solo una cosa: “Non mollare”. Abbiamo bisogno di te, del tuo amore per la tua città e per il tuo territorio. Non esiste una foto dove tu non sorridi, specchio del tuo ottimismo e della tua bontà. Massimo ti aspettiamo, noi “quelli di Roti” perché dobbiamo continuare a portare avanti tante iniziative e attività e concludere il progetto finale. Se ora non abbiamo potuto festeggiare come avremmo voluto, quando tornerai, nella tua amata Matelica, ti aspetterà una bella torta gigante nei meravigliosi prati fioriti della valle di Roti. Buon compleanno grandissimo Massimo».