Domenica torna il Barattolo

Domenica dalle 9 alle 20 torna in centro storico il mercatino del Barattolo, come solito con tante occasioni per gli amanti del vintage.

Artigianato artistico, piccolo antiquariato e modernariato, accessori e abbigliamento vintage, hobbistica, collezionismo, prodotti enogastronomici tipici: ce n’è per tutti i gusti tra le bancarelle che si snoderanno tra piazza della Libertà, Loggia dei Mercanti, piazza Cesare Battisti, loggiato del Palazzo degli Studi, Galleria Scipione, via De Vico e corso della Repubblica.

Sarà una domenica decisamente piena nel cuore della città, con il mercatino che sarà affiancato da “Red Emotion”, l’esposizione delle Ferrari che darà un tocco di rosso al centro cittadino.