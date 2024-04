La galleria “Vinci” dell’A14 (direzione sud), nel territorio di Cupra Marittima, chiusa per lavori di ripristino dopo l’incidente e l’incendio che ne è seguito che hanno causato un morto e diversi feriti, il prefetto di Ascoli Sante Copponi ha convocato e presieduto, oggi, una riunione del “Comitato operativo della viabilità” (Cov) per esaminare le problematiche inerenti la sicurezza della circolazione. All’incontro hanno partecipato il dirigente della Protezione civile della Regione, rappresentanti dei Comuni toccati dalla A14 (Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto, Massignano) il vice comandante provinciale dei carabinieri, il vice comandante provinciale dei vigili del fuoco, rappresentanti della Polizia stradale di Ascoli, della Provincia, dell’Anas e della Società Autostrade.

Su richiesta del prefetto, il rappresentante del Settimo Tronco di Pescara di “Autostrade per l’Italia” ha confermato l’impegno della società all’attuazione degli interventi necessari per consentire il ripristino del transito verso sud all’interno della galleria Vinci entro la mattinata di mercoledì 24 aprile. Nel frattempo il prefetto ha invitato tutti gli enti e uffici presenti a Palazzo del Governo a proseguire nella attività in atto di monitoraggio, controllo e presidio per consentire in questo periodo di chiusura della galleria un pronto intervento in caso di necessità, a tutela della sicurezza della circolazione in linea con quanto previsto dal Piano di protezione civile per gli interventi di assistenza alle persone sulla A14. Ma anche al tempestivo utilizzo, da parte dei componenti del “Cov” della apposita “chat whatsapp” attivata dalla stessa prefettura lo scorso gennaio.

Infine il prefetto ha assicurato che rappresenterà alla Amministrazioni centrali le forti preoccupazioni espresse dai rappresentanti delle quattro amministrazioni comunali intervenute per la grave criticità presente sul territorio e per la necessità della programmazione e dell’attuazione di interventi risolutivi sul tratto piceno della A14.