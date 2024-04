Terribile incidente sulla A14, un morto e altre 13 persone ferite. A scontrarsi all’interno di una galleria due camion e un pullman con 12 persone a bordo: a perdere la vita proprio l’autista del bus. Uno dei tir trasportava alcolici ed è andato in fiamme, un autentico inferno.

Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 9,30 all’interno della galleria Vinci, territorio di Cupra Marittima, al chilometro 293 direzione sud, in prossimità di una riduzione di carreggiata per consentire lavorazioni in notturna delle gallerie nel tratto, quello ormai “maledetto” vista la quantità di incidenti, tra Pedaso e Grottammare.

Tredici in tutto feriti, tra le persone a bordo del pullman e il camionista alla guida del tir. Per prestare soccorso, sono state attivate tutte le ambulanze a disposizione della Potes di San Benedetto, due della Croce Azzurra di Porto San Giorgio ed una della Croce Verde Valdaso, la centrale 118 ha anche allertato l’elisoccorso.

Un ferito trasportato con l’elicottero all’ospedale di Torrette di Ancona, un’altra persona è stata centralizzata nel Trauma Center regionale, dove è stata accompagnata dall’ambulanza. Altri due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Murri” di Fermo e ben sette a quello del “Madonna del Soccorso” di San Benedetto.

Sul posto oltre i vigili del fuoco dei Comandi di Ascoli, Fermo e Macerata, intervenuti con l’ausilio di tre autopompe, tre autobotti, un mezzo 4X4 con modulo idrico, un mezzo con liquido schiumogeno ed un carro aria, la Polizia autostradale di Porto San Giorgio ed il personale di Autostrade che ha anche provveduto a chiudere il tratto tra Pedaso e Grottammare.

Ma nel frattempo si sono create delle lunghe code, a partire da Fermo, sulla carreggiata sud, e da San Benedetto, per chi viaggia verso nord. Sulla carreggiata nord infatti si sono radunati diversi mezzi di soccorso, per valutare tutte le persone anche le persone che erano nei mezzi all’interno della galleria, intasata di fumo.

La nota di Autostrade: «Per consentire il rispristino della circolazione in direzione di Pescara è in corso l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Attualmente, si registrano 4 km di coda in corrispondenza dell’uscita di Pedaso in direzione Pescara. In corso la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Agli utenti diretti verso Pescara, dopo l’uscita a Fermo, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Grottammare».

(Servizio aggiornato alle 12,38)