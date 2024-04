L’iniziativa di lunedì prossimo, dalle 16 alle 19 nell’aula blu del Polo Pantaleoni di Unimc in via delle Pescheria Vecchia si inquadra nel ciclo di seminari del corso di Storia contemporanea curati dal professor Angelo Ventrone, direttore del dipartimento di Scienze Politiche di Unimc. Si tratta della presentazione di due volumi: “Storia della Democrazia Cristiana 1943-1983”, scritto da Guido Formigoni, Paolo Pombeni e Giorgio Vecchio (edilizio Il Mulino 2023) e “Sorvegliata speciale. Le reti di condizionamento della Prima Repubblica” scritto da Vincenzo Scotti per le edizioni di Rubettino 2023. Ne discutono con Angelo Ventrone gli autori Guido Formigoni (Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Vincenzo Scotti (già ministro). Interviene Alessandro Forlani. E’ previsto il riconosdcimento di crediti formativi per gli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche di Unimc.