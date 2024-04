Sarà chiusa questa notte per lavori di ripristino la galleria “Vinci”, a Cupra Marittima, teatro della tragedia di giovedì in cui ha perso la vita un uomo macedone di 59 anni e sono rimaste ferite 13 persone. La chiusura è in programma dalle 23 di oggi, domenica 7 aprile, fino alle 5 di domani mattina lunedì 8 aprile. Sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto dell’autostrada A14 compreso tra Grottammare e Pedaso.

Per auto e mezzi pesanti provenienti da sud l’uscita obbligatoria è a Grottammare per oi rientrare al casello di Pedaso.

Per quelli provenienti da nord, invece, l’uscita obbligatoria è Pedaso, con rientro a Grottammare. Di conseguenza non saranno raggiungibili né l’area di servizio “Piceno ovest” né la “Piceno est”.