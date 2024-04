di Monia Orazi

Morta a 53 anni Federica Palossi, maestra di Castelraimondo. Era ricoverata all’hospice di San Severino dove oggi pomeriggio si è spenta. Era una donna conosciutissima nel comune dell’entroterra e a Matelica, inconfondibile per la sua simpatia ed il suo sorriso luminoso. Era una maestra di scuola primaria, apprezzatissima per la sua dedizione al lavoro ed ai piccoli alunni, che coccolava e trattava con grande dolcezza. La mamma, Elena, scomparsa un paio di anni fa, aveva un negozio di sanitari. E si poteva incontrare Federica nel negozio: dispensava sempre consigli e sorrisi, con grande gentilezza e umanità ed in tanti avevano avuto modo di apprezzare le sue qualità. Tante le sue passioni dal teatro alla musica, ma soprattutto in tanti ne ricordano l’impegno sociale in numerose associazioni di volontariato, tra cui Unitalsi, Caritas e negli ultimi anni l’associazione di volontari che opera nella casa di ospitalità di Matelica, gli Amici dei nonni.

Federica lascia il padre Ruggero, il figlio 20enne Edoardo, la cognata Arianna e tantissimi amici. Così la ricorda la collega di teatro Sabrina Conocchioli: «La vita non è stata molto gentile con te, però tu lo sei stata con lei. Hai accolto tutto quello che ti ha dato con dolcezza e determinazione, donandoti ad essa con fiducia. Sarai sempre nei miei ricordi, nel teatro che abbiamo condiviso insieme, nel tuo modo di ridere e nella tua voce».

I funerali si svolgeranno l’8 aprile alle 11 nella chiesa della Sacra Famiglia di Castelraimondo. La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato Evangelisti in località Piani di Lanciano a Pioraco.