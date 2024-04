di Alessandra Pierini

Sarà una esperienza nuova e inedita il cine-concerto Metropolis che vedrà protagonisti i Metronhomme, formazione maceratese con un progetto musicale originale e mai uguale a se stesso.

Domenica 7 aprile alle 21,30 al cinema Ecxelsior, il film “Metropolis”, diretto da Fritz Lang nel 1927, icona del cinema muto e pilastro del genere fantascientifico, sarà interamente musicato dal vivo dal gruppo Metronhomme.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in Provincia dal consigliere Andrea Mozzoni: «Credo sia una bellissima opportunità per vivere una esperienza unica».

A spiegare l’idea è stata Laura Foresi, volontaria dell’Excelsior: «Investiamo sia sul lato culturale con una programmazione di valore, sia sul lato umano per mettere al centro le persone. Questo evento arricchisce moltissimo la programmazione».

Il gruppo Metronhomme è un progetto musicale che nasce a Macerata nel 2003, e sviluppa sin dall’inizio composizioni – aperte ad un ampio tipo di sonorità e sperimentazione – sotto forma di “concept”. Tra i loro lavori: “L’ultimo canto di Orfeo”, “Bar Panopticon” e l’ultimo “Tutto il tempo del mondo”. La formazione è composta da: Mirko Galli – basso; Andrea Lazzaro Ghezzi – batteria; Tommaso Lambertucci – pianoforte, sintetizzatori; Marco Poloni – chitarra, programmazioni.

Il gruppo ha composto l’intera colonna sonora, creando un’esperienza sonora che si fonde perfettamente con l’immaginario visivo di “Metropolis” e un’immersione totale nel fascino e nella grandezza di questo classico del cinema.

«Ci siamo impegnati – hanno spiegato i componenti della band – con entusiasmo. Non abbiamo composto un suono didascalico ma un flusso sonora di carattere. Ci è sembrato di entrare dentro questo film che dopo 100 anni colpisce ancora moltissimo. Ha un valore politico ancora molto attuale. Di certo vale la pena partecipare anche solo per vedere il film che con la nostra musica diventa comunque una esperienza non riproducibile».

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Macerata e dal Comune di Macerata, si terrà domenica 7 aprile alle ore 21:30 presso il Cinema Excelsior, che per la prima volta nella sua storia ospita uno spettacolo suggestivo ed unico nel suo genere come lo è una proiezione musicata dal vivo.

Prezzo biglietto: 3 euro

Prenotazione online: https://www.liveticket.it/cinexcelsior