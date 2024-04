Blitz in corso Cairoli, resta in carcere il 23enne che aveva 46 chili di hashish in casa. Si è svolta stamattina in tribunale a Macerata l’udienza di convalida per Riccardo Pistola, il giovane arrestato l’altro giorno a Macerata dopo un’operazione dei carabinieri. In casa sua i militari hanno trovato oltre all’ingente quantitativo di hashish, anche 411 grammi di marijuana suddivisi in quattro involucri e 10 grammi di cocaina purissima. Oltre ad una pistola Beretta, modello 35, calibro 7,65, con 23 proiettili. Tutta la droga, una volta finita sul mercato, avrebbe fruttato circa mezzo milione di euro.

Il ragazzo, assistito dall’avvocata Caterina Ficiarà, si è presentato oggi davanti al giudice Giovanni Manzoni, con l’accusa sostenuta dalla pm Stefania Ciccioli. Pistola si è assunto la responsabilità: ha detto che aveva acquistato l’hashish e la marijuana a fini di spaccio, mentre la cocaina per uso personale. Non ha però fatto i nomi di chi gliel’aveva venduta. Anche per quanto riguarda la pistola ha detto che era stato lui ad acquistarla sul mercato nero, senza però fornire ulteriori motivazioni. Alla fine dell’udienza, il giudice ha disposto che il 23enne resti in carcere.

A lui i carabinieri sono arrivati dopo servizi di osservazione, pedinamenti e dopo che i colleghi del Nucleo operativo, in un servizio coordinato con il Reparto operativo, hanno fermato lungo viale Leopardi, l’auto su cui viaggiava un 24enne di Fabriano, originario di Ragusa. Sulla vettura c’erano due panetti di hashish (150 grammi in tutto). Droga che il giovane aveva comprato poco prima da Pistola. A quel punto i carabinieri del Nucleo investigativo hanno messo a segno la perquisizione a casa del 23enne, dove oltre alla droga e alla pistola sono state trovati anche 1.620 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio, tre bilancini elettronici di precisione e quattro cellulari.

(redazione CM)