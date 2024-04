Donna investita da un’auto in via Roma, a Macerata. È successo intorno alle 20 di questa sera all’altezza della rotatoria di Collevario. Dopo la richiesta di soccorso, sul posto è intervenuto il 118 per prestare le cure alla donna investita, che ha circa settant’anni. Dopo i primi soccorsi sul posto, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Macerata. Le condizioni dell’investita non sono gravi. La dinamica dell’incidente è in via di ricostruzione.