È pronta per il taglio del nastro la nuova struttura “Dopo di Noi”, realizzata dal comune di Treia, che ospiterà persone diversamente abili. Sorgerà allo Cser (centro socio-educativo riabilitativo) gestito dalla cooperativa Di Bolina. Domenica (7 aprile) alle 10,30 l’inaugurazione dell’edificio, che svolgerà il compito di assistenza continuativa residenziale, per persone diversamente abili, anche laddove venisse a mancare il supporto famigliare.

Il progetto è stato realizzato con fondi europei gestiti dal Gal Sibilla attraverso il bando relativo al miglioramento e sviluppo delle strutture speciali per il sostegno al welfare del cratere sismico.

La realizzazione ha visto la compartecipazione finanziaria pari a circa il 20 percento dei comuni di Corridonia, Mogliano, Pollenza, Petriolo, Treia e Urbisaglia (comuni del cratere sismico a cui erano destinati i fondi) ma sarà al servizio anche degli altri Comuni dell’Ats 15 (Appignano, Macerata e Montecassiano). Dal 2004 ad oggi la struttura dello Cser è passata da 7 a 25 ospiti: dieci degli utenti inseriti sono in condizioni di disabilità grave o gravissima e 15 in condizioni molto grave. Ogni giorno gli ospiti condividono giornate con l’equipe di esperti, come in una grande famiglia.

Sempre nella giornata di domenica, durante la cerimonia d’inaugurazione si svolgerà anche l’intitolazione della struttura al compianto Giovanni Soldini, amato amministratore, già assessore ai servizi sociali e vicesindaco di Treia. All’inaugurazione sono stati invitati tutti i sindaci dell’Ambito Sociale 15 di Macerata oltre le autorità del servizio sociosanitario dell’Ats.