Eventi legati al mondo della musica e a quello del cinema animeranno il fine settimana nel centro storico a Macerata.

Si inizia venerdì 5 aprile alle 18,30 da Hab in via Gramsci dove torna l’appuntamento con AperiCult, progetto che ha l’intento di avvicinare un personaggio dell’arte, della musica, del cinema, della letteratura, ad uno specifico cocktail. «Rendendo il bere un fatto culturale- scrivono gli organizzatori – si alza il livello sia della materia prima ricercata sia del significato profondo che c’è dietro ad un connubio tra cocktaileria e cultura». Venerdì viaggio alla scoperta dei suoni e dei gusti del chitarrista che più di ogni altro è riuscito a creare un mix meraviglioso tra la musica latina e il rock: l’inimitabile Carlos Santana. Per l’occasione è stato creato un cocktail a lui ispirato nel quale si è voluta catturare tutta la sua passione e insieme l’eleganza della sua musica: il Supernatural.

Prenotazioni al 3792158311

Sabato 6 aprile dalle 17.30 alle 19.30 al Museo del Cinema di Macerata, in Vicolo Consalvi, si terrà un Laboratorio di doppiaggio, dal titolo “Le voci del cinema”.

Un evento aperto a tutti che trasporterà i partecipanti in un film famoso e li farà trasformare in uno dei loro personaggi. Si imparerà come respirare correttamente, come impostare la voce e come percepire il proprio corpo attraverso il suono e alla fine ci si potrà mettere alla prova grazie agli strumenti di doppiaggio del museo.

Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 3515358523 e munirsi del biglietto di ingresso, al costo di 7 euro.

Torna nel fine settimana la quinta edizione del Contest organizzato dall’Accademia Musicale Lizard di Macerata. Un appuntamento ormai consolidato e in crescita nella scena musicale maceratese. 33 le band coinvolte, molte delle quali provenienti dal laboratorio di Musica d’Insieme che si svolge annualmente nell’accademia. A contendersi i premi in palio ci saranno anche band esterne che autorizzano di affermare del respiro nazionale della kermesse.

L’edizione 2024 del Contest è dedicata agli anni ’80. Le band, quindi, hanno scelto famosi brani di mitici nomi che hanno reso quegli anni indimenticabili.

L’organizzazione, affidata al Centro Culturale Crescendo, ha selezionato tre categorie di partecipanti che si confronteranno tra coetanei. La prima categoria comprende ragazzi e ragazze dai 15 ai 25 anni, la seconda dagli 8 ai 14 e la terza rivolta agli over 25. Ecco il calendario dei tre spettacoli:

sabato 6 aprile, alle 21,15 con la prima categoria in gara: band con età da 15 a 25 anni con in repertorio grandi successi di band quali Eurythmics, Gun’s n Roses, Bon Jovi, U2, Queen, ecc.

domenica 7 aprile, alle 17.30 con le band della seconda categoria da 8 a 14 anni con in repertorio grandi successi di band e solisti quali Gianna Nannini, Phil Collins, Europe, Michael Jackson, ecc.

domenica 7 aprile, alle 21.15 con le band della terza categoria, gli over 25 e dei vincitori decretati nel pomeriggio e nella serata precedente; in repertorio stavolta brani dei Dire Straits, Nada, Devo, Alberto Camerini, Yes, ecc.

L’ingresso ha il costo di 10 euro per il biglietto intero e di 5 europer il ridotto (bambini fino a 6 anni).

Il biglietto della prima serata dà diritto all’ingresso ridotto per la seconda.

La prevendita è effettuata da Accademia Lizard Macerata – via Ghino Valenti, 57/A, Macerata e prevede il versamento di 1 euro per biglietto quale diritto di prevendita.