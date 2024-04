La cabina di coordinamento sisma, presieduta dal commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sull’Ordinanza 72 che, tra gli altri, aumenta il contributo per il recupero del palazzo comunale di Matelica. Viene aumentato l’importo di 2,4 milioni di euro, per un contributo complessivo di 8,9 milioni.

«La ricostruzione di edifici come i municipi è strategica per il recupero del patrimonio architettonico e per il ritorno a una piena normalità delle comunità colpite dal terremoto – sottolinea il commissario Castelli – Grazie alla sinergia che si è attivata con il presidente della Regione Francesco Acquaroli, con l’Usr, con il sindaco Massimo Baldini, a cui va ogni giorno la nostra vicinanza e il nostro pensiero, e con il vicesindaco Denis Cingolani, stiamo sempre di più riuscendo a passare dalle norme e quindi dalla “teoria” della ricostruzione ai cantieri, che sono il vero segnale del cambio di passo».

«Ringrazio personalmente e a nome della città di Matelica il commissario Castelli per questo importante aumento del contributo per i lavori di ricostruzione del nostro palazzo comunale – dichiara il vicesindaco Denis Cingolani -. Si tratta di un passaggio fondamentale per garantire la chiusura del cantiere nel più breve tempo possibile senza intralci e con la garanzia di un ottimo svolgimento dei lavori. Il palazzo co- munale è una struttura di primaria importanza per la nostra città sia per la centralità che ricopre sia per riportare nel più breve tempo possibile gli uffici comunali nella loro sede naturale».