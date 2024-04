Lavori a Montefano per il rifacimento del mantello stradale in via San Marcello e nuova illuminazione pubblica in via Paganuccia. Ieri mattina la sindaca Angela Barbieri ha ufficialmente inaugurato i lavori di rifacimento del mantello stradale in via San Marcello. L’intervento, portato avanti con impegno e professionalità dalle ditte locali incaricate, ha permesso di migliorare sensibilmente la viabilità e la sicurezza stradale in questa zona, garantendo un transito agevole e sicuro per veicoli e pedoni.

La sindaca Barbieri ha espresso la propria soddisfazione per il completamento dei lavori, sottolineando l’importanza di questa opera. «Finalmente abbiamo risolto un serio problema che ha afflitto i nostri concittadini per troppo tempo. La regimentazione delle acque in via San Marcello rappresenta un passo avanti significativo per la nostra città e dimostra l’impegno e l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le esigenze dei cittadini».

Sabato pomeriggio, invece, si sono accesi i nuovi impianti di pubblica illuminazione lungo Via Paganuccia. «Una illuminazione pubblica efficace – si legge in una nota del Comune – rappresenta un importante miglioramento per la sicurezza e il comfort di tutti i residenti e coloro che frequentano questa strada». Lo ha sottolineato anche la prima cittadina, affermando: «Era da tempo desiderio dell’Amministrazione illuminare una via così importante del nostro paese. Via Paganuccia è non solo molto abitata, ma anche frequentata dai camminatori montefanesi che, a tutte le ore, percorrono questo tratto grazie alla sua bellezza panoramica e alla relativa tranquillità».

L’amministrazione comunale ringrazia la ditta Eredi Paci Gerardo S.r.l. ed il progettista Luigi Molini per la loro preziosa collaborazione e il contributo fondamentale che hanno fornito per rendere possibile questo importante progetto.