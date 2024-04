L’ultimo appuntamento della stagione teatrale pollentina in collaborazione con l’Amat è quello di domenica (ore 21.15) con “Vicini di casa”, che approda per la prima volta in Italia, dopo il forte successo riscosso in Spagna. Una commedia libera e provocatoria, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo.

Anna e Giulio stanno insieme da molti anni; hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni. Lui avrebbe voluto fare il musicista ma si è dovuto accontentare dell’insegnamento e si rifugia in terrazza a guardare le stelle. Lei avrebbe voluto fare un altro figlio ma ha dovuto accettare la resistenza di lui e cerca conforto nei manuali di auto aiuto. Una coppia come tante, al confine tra amore e abitudine, in equilibrio precario, ma pur sempre in equilibrio. A scardinare questa stabilità ci pensano Laura e Toni, i vicini di casa che, invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita. Anna e Giulio sanno poche cose sul loro conto: sono stati cortesi durante i lavori di ristrutturazione, aprono educatamente la porta dell’ascensore per farli passare e… fanno di continuo l’amore, rumorosamente! Giulio li considera incivili, Anna ha il coraggio di ammettere che, in fondo, invidia la loro vivace vita erotica. Così, tra un bicchiere di vino e una fetta di patanegra, le due coppie si confrontano, sempre meno timidamente, sul terreno scivolosissimo della sessualità. Laura e Toni si rilevano molto più spregiudicati del previsto; Anna e Giulio finiscono per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere.

Anche per l’appuntamento di domenica l’amministrazione ha deciso di riservare un palchetto da sei posti omaggio ai primi under 25 che effettueranno la prenotazione. È possibile prenotare il biglietto anche online su www.vivaticket.it, per info e prenotazione telefonica è necessario chiamare il botteghino del teatro allo 0733 549936 oppure, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali, al 349 4730823 o scrivere a: hipnoticaservice@gmail.com. Il costo dei singoli biglietti è di 23 euro per il primo settore, 19 euro per il secondo settore.

Prossimo appuntamento al teatro Verdi sabato 13 aprile alle 21.15 e, in replica, domenica 14 aprile alle ore 17.30 con il musical “Wanted”, a cura dell’oratorio Cardinale Cento di Pollenza: tra balli, canti, colori e parole si rinnovano e nascono amicizie, la bellezza e la preziosità del tempo condivisone ripagano l’impegno.