Il ritorno dei delfini (Foto)

Tornano i delfini davanti al molo di Civitanova. Questa mattina hanno dato spettacolo davanti al molo foraneo fra la curiosità di tanti con i telefonini pronti a riprendere la nuotata primaverile di una decina di esemplari.

Dopo le mareggiate di Pasqua e Pasquetta infatti il mare è tornato finalmente calmo (e probabilmente anche pescoso vista la presenza così numerosa di delfini). Una giornata pienamente primaverile per cui molti hanno approfittato per una passeggiata che è stata arricchita dalla danza dei delfini: più volte in gruppo o distanziati si sono affacciati a pelo d’acqua mostrando la pinna e anche il muso.

Ad immortalarli c’era ovviamente anche il fotografo del porto per eccellenza, Alessandro Panichelli, e i delfini non sono sfuggiti al suo sapiente obiettivo. Dopo qualche mese di assenza in cui erano sfuggiti all’occhio dei frequentatori del porto, i delfini a Pasqua e questa mattina sono tornati più belli che mai.

(l.b.)

(foto di Alessandro Panichelli)