Nella notte tra domani, mercoledì 3, e giovedì 4 aprile, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, il casello dell’autostrada A14 di Grottammare sarà chiuso in entrata verso nord. Il motivo è l’installazione del cantiere per i lavori di adeguamento del piano di interventi obbligatori per il potenziamento degli impianti delle gallerie “San Basso” e “Castello”. Il consiglio, per chi viaggia verso nord, è di entrare in A14 a Pedaso.