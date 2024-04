di Monia Orazi

Pasquetta sotto il cielo lattiginoso pieno di sabbia del Sahara, con la pioggia che intorno alle 16 ha interrotto le gite sui Sibillini, mentre al mattino è stato un viavai di persone nei diversi centri dell’entroterra. A farla da padrone rifugi, ristoranti ed agriturismi, con il tutto esaurito ovunque.

Prodotti tipici ed enogastronomia sono stati il filo conduttore della giornata di festa, rigorosamente con la gita fuori porta, per chi ha deciso di trascorrerla nella parte montana della provincia. Discreto movimento di persone a Matelica, dove c’è stata la visita di sessanta camperisti, accolti dalla Pro Matelica e dalla cooperativa agricoltori montani, hanno visitato sia il centro storico che le frazioni più belle.

Camerino ha puntato tutto sulla tradizionale colazione di Pasquetta, con pizza al formaggio, salame, coratella d’agnello e gli immancabili dolci di Pasqua, che ha richiamato numerose presenze in piazza Cavour. Grazie ai volontari della Pro Loco si sono tenute anche le visite guidate in centro storico, riscuotendo un buon numero di presenze. Scendendo verso la valle del Fiastrone, d’obbligo la classica sosta al lago di Fiastra, dove prima di pranzo c’era il pienone, con temperature ben oltre i venti gradi, nonostante il vento a 40 km orari.

Impossibile trovare posto in qualsiasi ristoro della zona, da Fiastra paese, passando per San Lorenzo al Lago e le frazioni di Valfornace. In tanti si sono goduti una passeggiata intorno al lago, con animali, qualche barbecue, giochi all’aperto con la palla o il frisbee, qualcuno ha fatto anche volare l’aquilone, con numerosi picnic, tante le comitive presenti.

Pienone anche a Pintura di Bolognola, ma la pioggia ha costretto a rinviare il party con dj set previsto nel pomeriggio allo Z Chalet al prossimo 7 aprile.

Il maltempo ha condizionato le presenze nell’alta Valnerina, anche qua a metà giornata ha fatto la sua comparsa la pioggia. Diverse comitive hanno scelto per le loro escursioni il santuario di Macereto, dove sono in corso i lavori di ricostruzione, con parte del prato rimasto aperto per chi volesse approfittare dell’aria frizzante dei mille metri di quota. Meta di passeggiate anche Visso ed Ussita, ma di fatto le presenze si sono azzerate a causa della pioggia, che ha fatto calare le temperature. Diversi i curiosi saliti a Frontignano, a curiosare tra i cantieri, sono partiti i lavori dell’hotel Felycita e il residence Ambassador è ormai di fatto ricostruito, mancano i lavori di finitura interna ed esterna. Dall’alto a dominare tutto il massiccio del monte Bove coperto di nuvole, con la croce tornata al suo posto.