La polizia, nel week end pasquale, ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la provincia di Macerata. In particolare nelle località ad alta vocazione turistica, sia lungo la fascia costiera, come Civitanova e Porto Recanati, che nell’entroterra, come la riserva naturale dell’Abbadia di Fiastra.

I servizi avviati dalla Questura e dal Commissariato di Civitanova sono stati intensificati sin da giovedì scorso anche con pattuglie del Reparto prevenzione crimine di Perugia a supporto delle pattuglie già presenti sul territorio. La Polizia stradale inoltre, ha garantito la vigilanza e la sicurezza stradale sulle strade della provincia a maggiore densità di traffico. Il dispositivo di prevenzione, finalizzato ad impedire qualunque atto di illegalità, ha ricompreso tutti i principali eventi civili e religiosi svoltisi in provincia, nonché i numerosi cittadini che nelle giornate appena trascorse hanno optato per la classica gita “fuori porta”. In esito a tali servizi, nella mattinata di ieri i poliziotti della Stradale di Macerata hanno denunciato un 32enne di origini albanesi per il reato di illecito reingresso Italia. Lo stesso, che era stato espulso dall’Italia circa un mese fa, è stato rintracciato lungo la superstrada direzione monti-mare dove era rimasto coinvolto in un incidente stradale causato in forma autonoma mentre viaggiava a bordo di un’auto di provenienza illecita sulla quale vi era anche un altro uomo già noto per fati droga. Da accurati accertamenti è emerso che l’auto, una Fiat 500 L, era in realtà un clone di un’altra auto identica avente lo stesso numero di targa regolarmente in uso ad altra persona residente in un’altra regione. Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza dell’auto che è stata sottoposta a sequestro. Durante i servizi effettuati durante il periodo pasquale, sono stati sottoposti a controllo 251 veicoli ed identificate 550 persone.