«Proseguiremo nell’opera di controllo dell’andamento delle decisioni governative affinché la pubblicazione in Gazzetta ufficiale possa avvenire nel minor tempo possibile ed il precariato, anche in materia di sisma venga superato». Sono le parole di Alessandro Moretti, responsabile del Dipartimento delle funzioni locali Cils Fp Marche e responsabile del territorio di Macerata, e Luca Talevi di Cisl Fp Marche.

La Cisl Fp Marche, dopo aver espresso alcune settimane fa soddisfazione per l’avvenuto accoglimento in Senato dell’emendamento a firma del commissario alla ricostruzione Guido Castelli per la stabilizzazione dei dipendenti a tempo determinato sisma, per la quasi totalità tecnici precari che stanno operando negli uffici sisma di Comuni, Province, Regione ed Usr, fa sapere infatti che «il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri quale atto che effettivamente allocherà presso gli enti che hanno seguito idonee procedure informatizzate, le somme utili e corrispondenti al trattamento economico di ogni unità di personale stabilizzato, è stato firmato dal ministro alla Funzione Pubblica Paolo Zangrillo e da ultimo ieri dal Ministro delle Finanze Giancarlo Giorgetti».