Nuovo parcheggio in via Zorli arriva un’altra proroga per l’ordinanza della Polizia locale emessa per consentire i lavori di spostamento e modifica delle infrastrutture dei sottoservizi. Il provvedimento per i lavori alla rete idrico-fognaria, valida dal 2 al 10 aprile con orario 0-24, prevede in via Zorli: divieto di transito sulla rampa con uscita in via della Pace per tutti i veicoli, eccetto autocarri e mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori, disattivazione temporanea dell’impianto semaforico che si trova in prossimità dell’intersezione con via Pace, divieto di sosta con rimozione coatta dall’intersezione con via Maffeo Pantaleoni al civ. 21 ambo i lati, limite di velocità a 30km/h nel tratto interessato dai lavori, doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista dall’intersezione con via Maffeo Pantaleoni al civico 62, diritto di precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli che si immettono in via coniugi Zorli da via Maffeo Pantaleoni, istituzione di dare precedenza nei sensi unici alternati per i veicoli in uscita che si immettono in via Maffeo Pantaleoni, istituzione temporanea di stop dare precedenza per tutti i veicoli che da via Zorli si immettono all’intersezione in via Maffeo Pantaleoni e “obbligo di proseguire diritto” verso via Maffeo Pantaleoni per tutti i veicoli provenienti dal tratto senza sbocco di via Zorli. In via Maffeo Pantaleoni: divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori e nell’area di sosta adiacente la scuola Enrico Fermi e istituzione del senso unico alternato con uso di semaforo.