di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

L’endometriosi è una malattia subdola, ha tante facce ed è difficilissima da diagnosticare nonostante colpisca molte donne. All’ospedale di Macerata, il reparto di Ginecologia e Ostetricia diretto da Mauro Pelagalli, è già da anni centro di riferimento per la cura, ma nasce ora un centro per l’endometriosi che è stato presentato proprio oggi, nella giornata mondiale dedicata alla malattia. A sancirne la nascita anche una panchina gialla all’ingresso dell’ospedale.

A spiegare l’iter che ha portato a questo ulteriore passo in avanti per il reparto è stato Pelagalli: «In Italia esistono 106 associazioni di donne che lottano con l’endometriosi. Un importante patrimonio che ha garantito una importante opera di divulgazione e sensibilizzazione riguardo la malattia a cui però non è corrisposto l’aumento di operatori specializzati. Il paradosso che si è creato è che tutti ne parlano ma pochi la trattano. A Macerata ho portato la mia formazione e preparazione su questa malattia. Abbiamo operato 5mila donne in 10 anni, di cui duemila negli ultimi cinque anni. In questo periodo la squadra di medici che mi affianca ha maturato una con expertise sul tema e ora grazie a questo centro potremo offrire la nostra grande qualità con un approccio multidisicplinare e volto anche a una diagnosi anticipata per intervenire prontamente».

Il primario ha ringraziato il suo staff e la direzione sanitaria per poi lanciare una frecciatina riguardo la questione del robot chirurgico, assegnato all’ospedale di Fermo: « Nella nostra sala operatoria non c’è il robot – ha detto – ma c’è tutto il resto, compresa una strumentazione di avanguardia. Nel nostro reparto siamo stati i secondi in Italia a fare un intervento per asportare parti di intestino colpite da endometriosi senza taglio. L’endometriosi è fatta di tante facce, comprese psicologia e alimentazione».

Ha beneficiato della professionalità del reparto di Ginecologia di Macerata Cristina Brunetti, 51 anni: «Sono stata bene fino a 43 anni quando ho iniziato ad accusare un dolore all’anca per il ciclo. Dopo 4 anni di calvario ho capito grazie al dottor Pelagalli e al suo team che si trattava di una endometriosi del nervo sciatico. Ho tentato la strada della terapia farmaceutica ma il mio destino era su una sedia a rotelle. Pelagalli mi ha indirizzato in Svizzera dal professor Marc Possover, unico ad operare questo tipo di endometriosi. Ad oggi sono fortunata, ma nessuna donna merita quello che ho passato io. Cercate di trovare i medici giusti perché non sono tutti uguali».

Stretta collaboratrice del primario Pelagalli è Francesca Orici: «Per questa malattia – ha detto – è fondamentale l’approccio multidisciplinare e in questo siamo cresciuti, dopo aver approfondito la malattia. Una volta formati, facciamo anche formazione verso gli altri. Lo abbiamo fatto nel 2022 con un convegno che ha visto protagonista il professor Philippe Koninckx. Il 21 maggio ospiteremo un nuovo convegno su endometriosi e alimentazione».

Nello staff anche la ginecologa Valentina Paris, specializzata in ecografia di secondo livello e la dottoressa Francesca Panfoli che ha presentato una cartella dettagliata in cui si evidenziano le caratteristiche delle pazienti e i loro dati specifici.

A salutare il nuovo centro la direttrice sanitaria dell’Ast Macerata Daniela Corsi: «In questo reparto abbiamo tanta professionalità e un grande entusiasmo. Anche io ho sofferto di endometriosi e non sono stata così fortunata, è una malattia invalidante che mi ha portato a grossi carichi di antidolorifici. La direzione è al vostro fianco».

Presente anche il direttore dell’Ast Marco Ricci e l’assessore della Regione Filippo Saltamartini: «Investiremo su questo reparto che va valorizzato – ha detto – sempre più dobbiamo garantire una medicina di genere. Tra tantissimi problemi che ha la sanità in Italia e in Europa, avere professionisti che si organizzano e affrontano le difficoltà nel campo della medicina che è arte applicata fa la differenza».