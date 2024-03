Albero cade sui balconi di una casa, rami e piante finiscono in mezzo ad alcune strade comunali, un pannello solare in bilico su di un tetto. Le forti raffiche di vento nel pomeriggio hanno colpito la provincia, in particolare nella zona dell’entroterra. I vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi per far fronte ad alberi e rami caduti. In particolare a Camerino, Fiuminata e Castelraimondo. Intorno alle 15, a Camerino, una pianta si è appoggiata sui balconi di una abitazione in località Torremistrano. I vigili del fuoco sono intervenuti con una autogru per occuparsi di tagliare la pianta. Non ci sarebbero stati danni. Diversi poi gli interventi per rami e piccole piante cadute su alcune strade comunali e private nell’entroterra. A Camerino a causa del vento un pannello solare si è staccato da un tetto restando in bilico. Qualche problema anche sulla costa con il vento che ha fatto cadere le recinzioni di un paio di cantieri. Il vento forte era previsto e la protezione civile ieri ha emesso un’allerta gialla e arancione fino a mezzanotte.