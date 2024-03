Sarà una giornata di vento forte su tutte le Marche quella di domani. La Protezione civile regionale ha infatti emesso un bollettino di valido a partire dalla mezzanotte e per tutte le successive 24 ore che indica un livello di allerta gialla sulla fascia costiera e collinare e di allerta arancione nelle zone montane e pedemontane.

«Sono previsti venti sud occidentali con intensità di vento moderato o teso e raffiche fino a tempesta o tempesta violenta nelle zone alto collinari e montane (zone 1, 3 e 5), burrasca forte nelle zone di media collina (zone 1, 3 e 5 e parte occidentale delle zone 2, 4 e 6) e vento forte nelle zone basso collinari e costiere (zone 2, 4 e 6) – si legge nel bollettino – le raffiche con maggiore intensità sono previste dalla seconda parte della mattinata fino al pomeriggio, mentre dalla serata è prevista una generale diminuzione dell’intensità in particolare nelle zone collinari e costiere».

In generale per domani in provincia è previsto un cielo parzialmente nuvoloso, con precipitazioni deboli sparse nelle zone alto collinari e montane e deboli altrove, con possibilità di brevi isolati rovesci in serata nel settore alto collinare e montano settentrionale. Possibilità di neve solo sulle vette più alte degli Appennini ed in mattinata. Il mare sarà prevalentemente mosso, temperature minime in lieve diminuzione e massime in aumento. Il meteo andrà in miglioramento dalla giornata di venerdì, quando le temperature massime saliranno fino a sfiorare i 20 gradi.