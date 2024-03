«Il vino aggiunge un sorriso all’amicizia ed una scintilla all’amore». È con la frase di Edmondo De Amicis che il Re-Wine day targato Recchioni festeggia un lustro. Si è svolto nei giorni scorsi infatti l’atteso appuntamento organizzato da Centobottiglie, la divisione vino dell’azienda civitanovese. Una lunga esperienza che si rinnova con un evento sempre molto apprezzato da ristoratori ed operatori del settore beverage, che consente di degustare i vini in catalogo.

Il format proprio quest’anno ha compiuto cinque anni confermandosi con più di 90 cantine da tutto il territorio italiano ed estero. Oltre 700 le presenze da tutta la regione che nella giornata di inizio primavera hanno affollato le sale dell’hotel Cosmopolitan per assaporare i prodotti più ricercati. Oltre 500 le etichette in degustazione con le cantine che hanno proposto anche vini di vecchia annata. Dall’Alto Adige all’Etna, dal Collio alle Langhe passando per le nostre amate Marche, sono state tante le novità proposte e il Re-Wine day, con la sua formula di incontro, ha consentito nel tempo anche a piccoli produttori di far conoscere i propri vini d’eccellenza.

L’azienda Recchioni, attiva da oltre 70 anni e ormai arrivata alla terza generazione, si è distinta per il rapporto instaurato con gli imprenditori del settore vitivinicolo che hanno raggiunto Civitanova anche da molto lontano. «Questo periodo rappresenta per noi il momento centrale di confronto sul settore vino e di incontro con i nostri clienti; una occasione attesa con curiosità, allegria ed aspettative – spiega Michele Recchioni, uno dei titolari della società insieme a Claudio e Fabio – è un grande sforzo ed impegno che rappresenta una grande opportunità per valutare tutte le sfumature di sapori di provenienti da ogni angolo dello stivale. Dallo scorso anno inoltre abbiamo aperto anche una filiale in Umbria e quest’anno molti clienti sono arrivati anche da quella zona».

Tra nuovi prodotti e conferme il Re-Wine day rappresenta anche il termometro per capire ed accompagnare le tendenze del gusto. «Per il pasto si scelgono sempre più spesso prodotti asciutti, snelli, capaci di essere compagni di viaggio di un momento conviviale, mentre per l’aperitivo il piacere è sbizzarrirsi con varietà, in modo più giocoso e spumeggiante – spiega Simone Tordini responsabile della divisione vino – parlando della vendemmia 2023, dobbiamo rilevare una stagione molto complessa per la campagna italiana, che ha messo i produttori alla prova sulla capacità di gestire i vigneti: ne sono derivate a volte raccolte più scarse quantitativamente ma proprio per questo di grande qualità. Le anteprime assaggiate ci hanno fatto divertire ed incuriosire. Grazie alle bottiglie di riserva dei nostri produttori abbiamo anche giocato tutti insieme a ripercorrere il tempo con vecchissime annate: Fiano 2004, blend Marche 2005, Metodo Classico Alto Adige 1984 e moltissimo altro. Il mondo del buon vino è così: giovane e brillante ma capace di invecchiare e raccontare con eleganza mille storie».

(Articolo promoredazionale)