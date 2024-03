di Leonardo Giorgi

«Se non ci foste stati voi tifosi, non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto». Applausi, cori e qualche lacrima di commozione per l’attesa ospitata di Claudio Marchisio alla cena per il 40esimo anniversario dalla fondazione dello Juventus club “Gaetano Scirea” di Cingoli. Il “Principino”, a giudicare dall’ondata di affetto dei circa 450 tifosi che si sono trovati a cena al ristorante Tetto delle Marche, è ormai diventato re. Come ricorda il presidente del club, Mauro Del Bianco, questo non è certo un caso: dei suoi 38 anni di vita, Marchisio ne ha passati 25, ossia fin dai primi calci, «con la maglia bianconera tatuata addosso».

Per Marchisio (sette scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane con la Juve, oltre a 55 presenze con la Nazionale) la serata ha rappresentato il culmine di un fine settimana passato nelle Marche: venerdì l’arrivo a Cingoli e l’incontro a Gabicce Mare con i ragazzi delle scuole calcio locali; ieri la visita agli studenti delle scuole del territorio riuniti al teatro Farnese e, infine, la festa. Una festa iniziata con l’inno della Juve, che Marchisio ha voluto far cantare ai tanti bambini presenti.

L’atleta, dopo l’antipasto, non ha avuto troppo tempo per mangiare visto che si è dedicato a salutare con una parola e una foto ogni singolo ospite della cena, in un ristorante riempito da capo a piedi. Tra magliette firmate, cori e abbracci, alla fine della festa Marchisio ha estratto a sorte 15 nomi che si sono portati a casa premi importanti (tra cui una maglia della Juventus 83/84 e un buono vacanza), prima del taglio della torta rigorosamente bianconera e il dono dello Juventus club: la stampa speciale di una foto del giocatore sullo sfondo del borgo cingolano completamente innevato. Chissà se a Casa Marchisio, tra le coppe dei vari Scudetti, troverà posto anche l’immagine del Balcone delle Marche.