Un incontro pubblico sulla nuova casa di riposo di Mogliano. A chiamare a raccolta i cittadini questa sera (venerdì 22 marzo) alle 21,30 è l’amministrazione comunale. «L’iniziativa – fa sapere il Comune – mira ad illustrare le tappe che hanno portato alla realizzazione di questo fondamentale progetto, partendo dalla donazione fino alla fase di realizzazione della struttura». In passato il progetto era stato oggetto di un intenso dibattito politico. L’incontro si terrà nell’Aula consiliare in via Adriani.