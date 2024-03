Ad Ascoli l’annuncio è arrivato oggi dal sindaco Marco Fioravanti: «Siamo felici ed orgogliosi di accogliere in città il maestro. Ho proposto il conferimento della cittadinanza onoraria a Giovanni Allevi, la richiesta arriverà al Consiglio comunale che si esprimerà a riguardo. Già in passato abbiamo puntato molto su di lui, che ha sempre dimostrato il grande amore per Ascoli. Sul palco dell’Ariston, a Sanremo, si è esibito in un monologo autentico che ha fatto emozionare tutti. Non vediamo l’ora di vederlo anche ad Ascoli».

In videocollegamento lo stesso Allevi: «Questo è il tour della mia rinascita, del passaggio dal buio verso la luce. Apprendo con grande gioia dell’invito a tenere un concerto nella mia Ascoli. Già sento l’abbraccio del pubblico che ho sempre portato nel cuore circondati dalla bellezza senza tempo dell’architettura di una città straordinaria».

Dopo il grande ritorno alle scene, dal palco sanremese dell’Ariston, in occasione della 74esima edizione del Festival della canzone italiana, e le date del tour tutte sold out, Giovanni Allevi, annuncia il concerto speciale di sabato 25 maggio (ore 21) con cui tornerà ad esibirsi nella sua amata Ascoli, ultima data di primavera del suo “Piano solo tour”.

Sarà una nuova occasione per tutti i fan, non solo ascolani, che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera delle sue note romantiche e il suo tocco inconfondibile.

I biglietti saranno disponibili, in anteprima esclusiva per i suoi concittadini ascolani, dalle ore 9,30 di domani venerdì 22 marzo nella biglietteria di Piazza del Popolo. Dale 19,30 di sabato 23 marzo, invece, su “TicketOne”.

