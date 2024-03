Renato Poletti è il nuovo presidente della Fondazione Giustiniani Bandini. «Nella riunione odierna, su proposta dell’attuale presidente Giuseppe Sposetti, il consiglio di amministrazione ha nominato come suo nuovo presidente Renato Poletti, carica che è stata sempre svolta e che continuerà ad essere svolta a titolo completamente gratuito – si legge in una nota -. La Fondazione ringrazia Sposetti per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni, e ringrazia altresì Poletti per la disponibilità ad assumere la carica. Il ringraziamento va anche a tutti i consiglieri di amministrazione per il fatto di svolgere questo oneroso e impegnativo compito in modo del tutto gratuito e con spirito di servizio».