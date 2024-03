Provare a capire il mondo e i cambiamenti in corso. E’ l’0biettivo di una serie di incontri che si svolgeranno nel nuovo spazio eventi della Bottega del Libro a Macerata.

«Chi l’avrebbe mai pensato – si legge in una presentazione – che temi come la politica internazionale, addirittura la geopolitica, sarebbero diventati argomento di discussione al bar, con gli amici e le amiche, tra colleghe e colleghi di lavoro. Eppure, in un paese notoriamente poco attento alle dinamiche delle relazioni internazionali, si fa un gran discutere di ciò che succede nel mondo e, purtroppo, sappiamo anche il perché.

Da due anni, dal tentativo di invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, il nostro mondo è cambiato. Ce ne siamo accorti subito per via dell’impennata dei prezzi del gas e dei prodotti petroliferi in generale, ma soprattutto per shock di vedere, nel 2022, colonne di carri armati e blindati, quasi come se il tempo avesse ingranato la retromarcia. E poi la nuova esplosione della sempre latente crisi mediorientale. Inoltre non bisogna nemmeno sottovalutare l’impatto traumatico della pandemia sulle cosiddette supply chains, le catene di approvvigionamento che hanno consentito l’esplosione della globalizzazione. Insomma, il mondo ha bussato forte alle nostre porte e proprio per questo abbiamo deciso di programmare una serie di incontri che, prendendo spunto da un libro fresco d’uscita, ci aiutino a trovare un qualche bandolo nella intricata matassa della politica internazionale. Il viaggio attraverso il mondo, questi e altri temi sarà condotto da Mauro Gentili, grande appassionato della materia».

Il primo di questi incontri, che avranno cadenza mensile, si terrà giovedì 21 marzo alle 18 alla Bottega del Libro. La discussione sarà su “Disordine mondiale” del professor Manlio Graziano, docente a Parigi di Geopolitica e Geopolitica delle religioni; autore per Limes, Corriere della Sera, Gnosis e molte altre testate, ha scritto numerosi volumi.

«Il tema del libro del professor Graziano è presto detto – prosegue la nota – egli fa una rapida ed esauriente disamina sia degli eventi degli ultimi cinque secoli, che delle teorie che gli stessi eventi cercano di spiegare. La storia è un elemento fondamentale per comprendere quel che avviene ora; scopriremo che molto di ciò che accade ha solide radici in un passato che sembrava perso nel tempo. Invece le correnti profonde della storia trasportano con sé sedimenti ed energie che con vesti sempre diverse on hanno mai smesso di fare il proprio gioco. Accenneremo alle fondamentali basi della geopolitica, faremo un excursus con un occhio sulle conseguenze della fine della Guerra Fredda e le illusioni che la stessa ha cullato e poi, il grande, irrisolto tema dell’Europa.

Dedicheremo poi spazio alle domande dei presenti, il vero motivo, in fondo, che ci ha spinto ad ideare questa serie di incontri. Questi incontri sono pensati per un pubblico che non necessariamente ha già conoscenze in materia anzi, l’idea è proprio quella di parlare, il più facilmente possibile di grandi temi che a volte sembrano impenetrabili. Proviamo dunque a capire il Mondo, insieme».