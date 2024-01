di Alessandra Pierini

Una nuova sala per la libreria, uno spazio vivo in cui godere dei preziosi libri, di incontri e momenti di confronto. Hanno scelto proprio il giorno dell’Epifania per consegnare questo “dono” Chiara Tomassetti e Simona Speranza, mamma e figlia, titolari della Bottega del Libro a Macerata. Il 6 gennaio hanno svelato questo nuovo spazio realizzato nei locali che fino a due anni fa erano occupati da una tabaccheria.

«Abbiamo sempre desiderato ampliare i locali – racconta Chiara Tomassetti – ma stando in un palazzo storico, è difficile immaginare di potersi allargare. Poi questa estate ci si è presentata l’opportunità e abbiamo deciso di coglierla al volo. In questi mesi abbiamo lavorato tenendo tutto nascosto perché volevamo fare a tutti una grande sorpresa e devo dire che è riuscita».

La nuova sala è un vero scrigno e sprigiona l’energia positiva che i libri, le immagini e la bellezza possono regalare. «In questa nuova sala – continuano le titolari – abbiamo portato libri magnifici su arte, musica, fumetti, libri di qualità anche di piccole case editrici che meritano di essere valorizzate. A cascata, anche tante altre zone della libreria hanno subito dei cambiamenti. Ci saranno delle novità anche per il settore dei ragazzi. E’ tutto in movimento e la libreria è molto viva».

Lo spazio con vetrina direttamente sul Corso consentirà di vivere anche la libreria, nata nel 1966, in modo diverso: «Potremo organizzare – sottolinea Simona Speranza – incontri e presentazioni e proporre ai nostri lettori e al pubblico maceratese occasioni di incontro a vista sotto gli occhi dei passanti in strada. Vorremmo dare spazio anche alla musica, fare delle cose totalmente diverse per dare un aspetto e una frequentazione diversa alla libreria».

La sala è stata inaugurata sabato pomeriggio alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli ma sono centinaia i clienti ma anche i semplici curiosi che hanno sbirciato dalla vetrina. «A noi sembra l’angolo delle meraviglie – concludono Chiara e Simona – ci sembra un luogo magico. Per noi è anche una scommessa, è una dimostrazione di quanto crediamo nei libri, in quello che si può fare coi libri e cosa si può fare nel centro storico. Abbiamo ricevuto dimostrazioni di affetto e stima incredibili, questo ci fa capire che andava fatto, ora sta a noi farlo funzionare».