Volontario ella Croce verde ferito in volto dallo scoppio di un petardo. E’ successo oggi pomeriggio al Poilisportivo di Civitanova, durante il match di calcio del campionato di Eccellenza Civitanovese-Castelfidardo.

Alla fine del primo tempo, dal settore ospiti, mentre le squadre erano negli spogliatoi, è stato lanciato un petardo in mezzo al campo, a pochi metri dagli operatori della Croce verde che stavano effettuando un giro di ricognizione. Uno di loro è rimasto ferito ad un labbro da una scheggia o un frammento conseguente allo scoppio. «A fine primo tempo, durante il classico giro di campo che facciamo noi della Croce verde – dice il volontario rimasto ferito che era in servizio con la moglie – è stato lanciato un petardo a poca distanza da dove eravamo: una scheggia mi è arrivata in faccia e mi ha ferito».

Per fortuna nulla di particolarmente grave, tanto che non è stato necessario il trasferimento immediato in pronto soccorso. Ma comunque una ferita che ha provocato all’uomo il sanguinamento del labbro.