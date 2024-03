Una rete del moldavo Sidorenco manda al tappeto la Civitanovese, il Castelfidardo passa per 1 a 0 al Polisportivo e fa perdere il primato alla squadra di Sante Alfonsi.

Complice il successo del Montefano all’Helvia Recina di Macerata i rossoblù scivolano in seconda posizione di classifica, staccati di un punto dalla vetta occupata dai viola. Restano quattro giornate da giocare prima del termine della stagione regolare, il 14 aprile è in calendario Civitanovese-Montefano, la promozione in Serie D dipenderà dal risultato dello scontro diretto in programma al Polisportivo. Torna in gioco anche il Chiesanuova, adesso a tre punti dal primo posto. Il campionato di Eccellenza si ferma ora per due domeniche, alla ripresa la Civitanovese farà visita al Tolentino.

«Il Castelfidardo è una delle poche squadre che ci ha messo in difficoltà» ha detto Sante Alfonsi facendo riferimento alla partita di andata. L’allenatore della Civitanovese conosce i rischi della partita ed ha messo in guardia i suoi giocatori. In casa rossoblù si mastica ancora amaro per il calcio di rigore fallito da Buonavoglia e il palo colpito da Ercoli contro il K Sport Montecchio Gallo, ma tent’è. Tornano dalla squalifica Testa e Visciano, recuperano Becker e Ballanti ma partono dalla panchina, sono out Strupsceki e Paolucci che in settimana ha ripreso a correre dopo l’intervento al ginocchio. Il Castelfidardo specializzato in pareggi è la squadra che ha perso meno di tutti (solo due partite), Giuliodori deve rinunciare agli squalificati Braconi, Nanapere e Cannoni.

Il gol che decide la partita del Polisportivo arriva dopo 12’: Miotto serve l’assist, Sidorenco vince un rimpallo e si presenta davanti a Testa, l’attaccante moldavo non lascia scampo al portiere, 1 a 0. Prima della mezzora Castelfidardo ancora pericoloso, ancora con Sidorenco servito da Fabbri, Testa in uscita si rifugia in calcio d’angolo. La Civitanovese nella parte finale guadagna la metà campo avversaria ma è poco incisiva, i rossoblù si rendono pericolosi al 35’ con un cross basso di Bagnolo ma Brunet non arriva alla deviazione vincente. Il Castelfidardo controlla la partita e concede poco o nulla alla Civitanovese.

I padroni di casa faticano più del previsto, nel secondo tempo Visciano e compagni avanzano il baricentro, il Castelfidardo si difende bene e riparte. L’occasione più ghiotta per agguantare il pareggio arriva all’88’ con una semirovesciata di Verini, Sarti devia sulla traversa.

Il tabellino:

CIVITANOVESE: Testa, Pasqualini (32’ st Verini), Franco (43’ st Cosignani), Visciano, De Vito, Passalacqua, Buonavoglia (39’ st Ercoli), Domizi, Spagna, Bagnolo (8’ st Ruggeri), Brunet (21’ st Becker). A disp.: Cannella, Candia, Giordani, Ballanti. All. Alfonsi.

CASTELFIDARDO: Sarti, Fabiani, Fabbri, Nacciariti (43’ st Graciotti Lucio), Imbriola, Rotondo, Morganti, Miotto, Kurti (24’ st Evangelisti), Guella, Sidorenco, Schirippa. A disp.: Pedini, Fossi, Niccolini, Marzuolo, Graciotti Loris, Simonetti. All. Giuliodori.

TERNA ARBITRALE: Marco Gambirasio di Bergamo (assisteenti Tidei di Fermo e Gasparri di Pesaro)

RETI: pt. 12’ Sidorenco (Ca)

NOTE: espulsi Cottone e Miotto dalla panchina. Ammoniti Franco, Testa, Visciano, Domizi, Nacciariti, Fabbri, Imbriola.

(foto di Federico De Marco)