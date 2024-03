Flash mob di sensibilizzazione per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Questa mattina lungo il vialetto nord di piazza XX Settembre, tra le bancarelle del mercato settimanale, il comitato “Saturday for Palestine, spiragli di speranza” si è ritrovato a Civitanova per manifestare solidarietà alla popolazione palestinese e richiedere il cessate il fuoco e interventi di assistenza umanitaria, la liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri e la fine dell’occupazione con il riconoscimento dello stato di Palestina.

Una manifestazione analoga è stata organizzata anche a Recanati in piazza Leopardi, mentre nel pomeriggio il comitato sarà a Porto Recanati, dalle 17 alle 19 in piazza Brancondi. A Civitanova presenti anche gli attivisti di Dipende da noi e l’ex consigliere comunale e docente universitario Roberto Mancini.