di Stefano Fabrizi

Un weekend ricco di eventi nelle Marche. Ecco alcune proposte tra premiazioni di concorsi, teatro con Vanessa Incontrada, musical con Alice in Wonderland e l’arrivo del Maestro Riccado Muti per l’anniversario di Spontini.

VENERDI’ 15 MARZO

Corinaldo -Al Teatro Goldoni di Corinaldo va in scena Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, regia di Gianluca Guidi, “Il padre della sposa” commedia di Caroline Francke. Informazioni AMAT tel. 071 2072439 www.amatmarche.net .

Senigallia – Paolo Casagrande al Teatro La Fenice di Senigallia venerdì 15 marzo (ore 21) con Ma Dai 2?! Il ricavato per l’associazione Andos.

Ascoli Piceno – Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta tornano nelle Marche con l’attuale e acuta commedia “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, scritta e diretta dallo stesso Pignotta, in scena al Ventidio Basso. Informazioni e prevendite: Ascoli Piceno biglietteria del teatro 0736 298770.

Pesaro – Premiazione e concerto dei vincitori di Isac – 2024, la seconda edizione dell’International Sonosfera Ambisonics Competition Eugenio Giordani.

Monte Roberto – Una serata allo Showroom Gagliardini il 15 marzo alle 18 per festeggiare l’anniversario di Mappe.

Ascoli Piceno – Il nuovo libro di Lucilio Santoni intitolato “Prese il pane e lo spezzò”, contenente bellissime illustrazioni di Ivana Manni, sarà presentato alle 18 al Laboratorio di Panificazione “Grano”, nell’ambito degli incontri su agricoltura, cultura e alimentazione.

Urbino – L’associazione culturale pesarese Opera Sound propone il Gran Galà delle Marche – Premio Marche Prestigi al teatro “Sanzio” di Urbino a ingresso libero.

Ancona – “Andavo ai 100 all’ora”, Paolo Cevoli al Teatro delle Muse.

Osimo – Al centro Osimo Walkabout Promenade con Sonia Antinori. Info: www.maltezoo.eu

Grottammare – Al Teatro delle Energie “Lettura Clandestina”, La solitudine del satiro di Ennio Flaiano con Ferruccio Spinetti al contrabbasso. Info: www.amatmarche.net

San Lorenzo in Campo – Al Teatro Tiberini di San Lorenzo “Via del popolo” di e con Saverio La Ruina. Info: AMAT 071 2072439 / 2075880 www.amatmarche.net

Grottammare – Tre giorni di musica dal vivo, cibo e bevande per portare in piazza Garibaldi un sorso d’Irlanda. È tutto pronto per il St Patrick’s Day, evento organizzato da Bistrò Nirvana e associazione Amici di Cesare, che per tutto il weekend vedrà esibirsi ben 6 band, accompagnate da birre, drink e street food.

SABATO 16 MARZO

Fermo – Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta tornano nelle Marche con l’attuale e acuta commedia “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?” scritta e diretta dallo stesso Pignotta, in scena al Teatro dell’Aquila di Fermo. Informazioni e prevendite: Fermo biglietteria Teatro dell’Aquila 0734 284295 e circuito vivaticket (anche on line).

San Benedetto del Tronto – Al Palariviera di San Benedetto va in scena lo spettacolo Alice in Wonderland, tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, viene qui rielaborato nell’impianto estetico dai creativi del Circus-Theatre Elysium di Kyiv

Jesi – Celebrazioni del 250° Anniversario della nascita di Gaspare Spontini 1774-2024. Doppio Concerto Inaugurale. Dirige Riccardo Muti. La visita di Riccardo Muti a Maiolati Spontini. Cerimonia di accoglienza al Teatro Comunale e omaggio alla tomba del compositore domenica 17 marzo.

Ancona – Nove viaggi in Ucraina. Mostra fotografica ad Ancona di Pierfrancesco Curzi e due finesettimana di incontri tematici allo Spazio Presente del Museo della Città 16-17 e 23-24 marzo con l’orario di apertura della mostra dalle 16 alle 20 (ingresso gratuito).

Corridonia – Franco Arminio è l’ospite della tappa di Rivela Festival al Teatro Velluti di Corridonia

Macerata – Ascoltare con gli occhi, esplorare con il corpo: è il claim di “Corpi Visivi”, il nuovo laboratorio di narrazione in Lis (lingua dei segni italiana) e in italiano promosso e organizzato dallo Sperimentale Teatro A (STA) diretto da Allì Caracciolo. L’appuntamento è nella sede Lo Stabile (Palazzina STA) di via Panfilo 13B

Ancona – Al Teatrino del Piano “Che paura! Storie s-composte”, spettacolo di narrazione, pupazzi e oggetti (dai 4 anni) con Cecilia Raponi, Natascia Zanni, Lorella Rinaldi. Info: http://teatrodelcanguro.it/dettaglio.asp?id=440

Pesaro – Al Teatro Sperimentale di Pesaro Pesaro il concerto di La Crus. Info: www.amatmarche.net

Apiro – Al Teatro Mestica Paolo Angeli in Solo: «Il viaggio in solitario è quanto di più bello possa esistere», spiega il musicista. Info: www.risorgimarche.it – www.tam.it

Urbania – Al Teatro Bramante di Urbania (Pesaro Urbino) “Le volpi, uno spettacolo” di Lucia Franchi, Luca Ricci con Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Federica Ombrato. Info: www.amatmarche.net

Sant’Elpidio a Mare – All’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) “Matrioska”, una improvvisazione teatrale senza limiti. Info: 328 77 56 579 oppure info@lagruproduzioni.com – www.lagruproduzioni.com

Montalto delle Marche – Al Teatro Comunale di Montalto delle Marche “Tipi Pasoliniani” con David Riondino e Davide Rondoni. Info: www.amatmarche.net

Pesaro – Il Pac (via Ciro Menotti, 1) ospita il secondo appuntamento de I Mestieri del Teatro, ciclo di incontri sulle professionalità del mondo dello spettacolo con con Giampiero Solari, Francesco Calcagnini, Giacomo Rinaldi. Urbisaglia –

Urbisaglia – Per la prima volta il centro storico diventa Contea, arriva la prima edizione di Urbs Shire – St. Patrick’s Day

DOMENICA 17 MARZO

Ancona – Al Teatro delle Muse di Ancona va in scena lo spettacolo Alice in Wonderland, tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, viene qui rielaborato nell’impianto estetico dai creativi del Circus-Theatre Elysium di Kyiv. Lo spettacolo è il terzo appuntamento della Stagione di Danza di Ancona a cura di Marche Teatro.

Pesaro – Al Teatro Rossini di Pesaro il Concerto dei vincitori della prima edizione del Concorso Lirico Internazionale “Tebaldi-Gigli-Corelli”.

Ascoli Piceno – Celebrazioni del 250° Anniversario della nascita di Gaspare Spontini 1774-2024. Concerto, dirige Riccardo Muti. La mattina la visita di Riccardo Muti a Maiolati Spontini. Cerimonia di accoglienza al Teatro Comunale e omaggio alla tomba del compositore.

Corinaldo – L’Unione Italiana Ciechi propone un concerto-spettacolo con Diego Trivellini e la sua fisarmonica da 101 strumenti. L’evento (ore 17:30) al Teatro Goldoni. Ingresso gratuito.

Tolentino – Al Politeama di Tolentino concerto con Pasquale Iannone al pianoforte. Musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninov. Info: www.politeama.org/biglietti – 0733 968043 – www.politeama.org

Macerata – Al Teatro Lauro Rossi “Il venditore di palloncini” di e con Fausto Verginelli. Info: www.amatmarche.net – 071 2072439

Montecosaro – Al Teatro delle Logge Montecosaro “C’era due volte un re presentato dall’Arca di Noe” di Varese. Info: 334 7045739 – info@lagruragazzi.it – www.lagruragazzi.it

Fano – Al Teatro della Fortuna “Festen – Il Gioco della Verità” di Thomas Vinterberg, Mogens Rukov & BO Hr. Hansen con Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi. Info: 071 2072439 – www.amatmarche.net

Civitanova Marche – Al Teatro Rossini lo Zecchino d’Oro Show con il Piccolo Coro dell’Antoniano e i Buffycats di 44 Gatti (in collaborazione con Ventidieci e Francioni Produzioni). Info: 0733.812936 – biglietteria@teatridicivitanova.com – www.tdic.it

Senigallia – Al Museo del Giocattolo Antico “Almodo’var”, lezione-spettacolo di Filippo Mantoni sulla filmografia del cineasta spagnolo tra linguaggio filmico, tracce di storia e temi simbolici. Info: www.collettivocollegamenti.com

Jesi – Al teatro G.B. Pergolesi Paolo Crepet con il suo one man show Prendetevi la luna. Info: 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com – www.fondazionepergolesispontini.com

Sant’Angelo in Vado – Alla sala polivalente “iPaint” da una idea originale Matteo Pallotto, vincitore Premio Gianni Damiano. iPaint è uno spettacolo di circo-teatro incentrato sulla figura dell’ imbianchino, nello specifico sulla giornata dell’ imbiachino Mr. Acrilic. Info: www.amatmarche.net

Castelraimondo – La psicoterapeuta Stefania Andreoli ospite per Rivela Festival L’appuntamento è alle 17 al Lanciano Forum, con un incontro ispirato al suo libro “Perfetti o felici. Diventare adulti in un’epoca di smarrimento” (ed. Rizzoli). Moderazione a cura della giornalista Agnese Testadiferro. Ingresso gratuito con prenotazione.

Il by night marchigiano propone tanti ospiti: Fred De Palma , dj Fargetta, Brunetti & Jacopo Lilli, Dj Payano, Samuele Brignoccolo

VENERDI’ 15 MARZO – Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Al Megà di Senigallia, il grande centro del ballo: stasera Luca Bachetti Group, MegaFriday 7080902000, speciale privè latino. Domani orchestra Rossella Ferrari e i Casanova, Megà History + New Hits, Megà Latino. Domenica pomeriggio Vivilamusica Band, Tango Argentino. Alla Serra di Civitanova Marche stasera “Certe notti”: si parte dalla cena spettacolo con Giò Brunetti & Jacopo Lilli, “Emozioni a 2000”. Special guest dj Fargetta direttamente da M2O e Radio Deejay Resident dj Fabrizio Breviglieri, voice & violin Mark Lanzetta. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season. Al Casacon di Sirolo stasera Pil Love feat Tales feat Gate Clubbing. Domani Glitz e Glam. Cena e dopocena con musica commerciale con Pier, Reny Love Vocalist & Janos Murri. Stasera al Nyx di Ancona Move It, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Special guest: Dj Payano. Dj resident: Antony Momo. Domani Fabulae, special guest: Dj Nicola Pigini.

SABATO 16 MARZO – Al Mamamia di Senigallia Fred De Palma, l’hitmaker italiano con all’attivo 27 dischi di Platino e 4 Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna, torna in concerto sui palchi dei più importanti club italiani con il suo “Fred De Palma Tour 2023”. Al BB Disco di Cupra Marittima domani Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Special guest: Samuele Brignoccolo dj, produttore e percussionista. Merito del suo enorme seguito va ai suoi mix e mashup virali. Al Mia Clubbing di Porto Recanati special guest il producer e rapper Sick Luke. Lolita Power Dance Party: pop – urban – trap. Dj Andrea Lizzio Vocalist Cire Resident dj Frankie di Palma. Alla discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza guest Don Pero El Fuego Party Euphoria. Al Miù di Marotta Miusicology post Festa Della Donna. Cena + 4 ambienti musical.

DOMENICA 17 MARZO – Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 Pranzo spettacolo e dopo pranzo Lady snow con Giò Brunetti & Jacopo Lilli. Dalle ore 16:30 guest Dj Ralf. Direzione artistica Aldo Ascani. Coordinatore Emilio Batik. In collaborazione con marcheinfinite.com