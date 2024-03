Festa a Mogliano per i 90 anni il di Casimiro Luchetti. Artigiano dell’intreccio prima e dopo produttore di borse in pelle. È stato fondatore e presidente per molti anni del gruppo folk “La Cocolla de Moja”. Tifoso da sempre della Fiorentina e produttore, insieme alla famiglia, del premiato “Olio Flora” monovarietale Piantone di Mogliano. A Casimiro gli auguri più belli e sentiti da parte dei familiari tutti e dai tifosi viola di Mogliano.