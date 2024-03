Ci sarà anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli domenica pomeriggio (ore 17) all’auditorium del campus L’Infinito per la presentazione ufficiale di Emanuele Pepa come candidato sindaco della coalizione di centrodestra.

«Una coalizione solida e competente, un programma chiaro che guarda al futuro e un candidato alla carica di sindaco con la determinazione giusta per risolvere i problemi della città e le competenze per ricoprire il ruolo di primo cittadino di Recanati – così si presenta il gruppo che sostiene Pepa in una nota unitaria – il centrodestra recanatese, costituito dai partiti che fanno parte della coalizione a livello nazionale, ovvero Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati, UdC e Lega, e dalle liste civiche che hanno già partecipato con questa squadra alle precedenti elezioni comunali, quindi Costituente Popolare, Per una Recanati migliore e In Comune, presenta domenica Emanuele Pepa, uomo del fare, persona concreta, affermato imprenditore, una persona valida e seria, con grande esperienza e capacità professionale per affrontare la realtà non in modo ideologico, ma partendo dai problemi della città, capace di unire esperienze e storie diverse sotto un’unica bandiera, un’unica comunità di intenti». Messaggio firmato dai sei coordinatori Roberto Bartomeoli (In Comune), Enrico Fabraccio (Forza Italia), Luca Marconi (Unione di Centro/Costituente Popolare), Benito Mariani (Lega Recanati), Maurizio Paoletti (Per una Recanati Migliore) ed Ettore Pelati (Fratelli d’Italia).