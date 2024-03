di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Stanze d’albergo, messe a disposizione da 14 strutture in provincia di Macerata, per donne vittime di violenza in situazione emergenziale. E’ l’obiettivo del progetto “La stanza sospesa”, presentato questa mattina in Prefettura dove è stato sottoscritto un apposito protocollo.

Soroptimist Club Macerata metterà a disposizione per un anno risorse economiche per pagare il corrispettivo e consentire la tempestiva e temporanea permanenza delle vittime di violenza, inclusi eventuali figli/e. Questo vale nel caso in cui non sia immediatamente disponibile l’accoglienza nella Casa di Emergenza che si trova in provincia di Pesaro. Grazie alla partecipazione di Federalberghi, rappresentata dal presidente Luca Giustozzi, sono 14 le strutture alberghiere che si sono messe a disposizione consentendo la copertura dell’intero territorio di riferimento. Il coinvolgimento di Croce Rossa – Comitato di Macerata e Croce Verde Macerata garantisce la possibilità di poter provvedere allo spostamento della donna e di eventuali minori in tutta sicurezza e con reperibilità 24 ore su 24 e omologando la tariffa giornaliera anche in caso di servizio notturno.

“La stanza sospesa” è nata da una idea del Soroptimist: «Quando abbiamo inaugurato “La stanza tutta per sé” nella caserma dei carabinieri di Tolentino, è emersa la necessità di stanze per far fronte alle emergenze. La nostra speranza è che non serva più di tanto, non per risparmiare soldi ma perché saremo più contente se non ci saranno donne che ne avranno bisogno».

«Questo protocollo – ha detto la prefetta Isabella Fusiello – rappresenta un supporto ulteriore alle donne che si trovano in questa situazione. Il coinvolgimento di più soggetti che si occupano di questo settore è necessario. Ci dovrà essere un momento di regressione perché siamo in una situazione non più accettabile. Intanto non smettiamo di fare necessari focus sull’uomo».

L’azione ha visto il plauso di Sandro Parcaroli, sindaco e presidente dell’Ats 15. La vice sindaca del Comune di Macerata Francesca D’Alessandro ha ricordato i numeri che riguardano Macerata: «Nel 2023 i contatti di donne con i nostri centri antiviolenza sono stati 178 contro i 65-68 di Civitanova. Un numero che ci fa riflettere ma potrebbe anche essere dovuto alla maggiore disponibilità a venire allo scoperto». Ad accogliere le donne che si troveranno in queste situazioni saranno la Croce Rossa e la Croce Verde. «Per questo progetto – spiega la presidente Cri Rosaria Del Balzo Ruiti – abbiamo già una squadra di pronto intervento composta di sole donne. Senza nulla togliere agli uomini, la sensibilità delle donne è maggiore e necessaria in questi casi». «Daremo il massimo – ha detto Moira Marinangeli di Croce Verde – perché queste donne possano trovare un po’ di tranquillità».

Hanno partecipato all’intesa anche le forze dell’ordine. «E’ molto utile per noi – ha dichiarato Marcello Pedrotti, vicario del questore – dal punto di vista operativo avere questa possibilità. Queste situazioni deflagrano in momenti particolari come la notte o le festività, quando succede di dover avere soluzioni creative per accogliere donne e bambini». Così anche il comandante dei carabinieri Nicola Candido: «Spesso le difficoltà che incontriamo sono logistiche più che investigative».

IL PROTOCOLLO – L’interesse e l’intenzione dei soggetti firmatari è promuovere, sviluppare, implementare e sostenere la creazione di una rete sul territorio provinciale in grado di affrontare, pur nella specificità delle rispettive funzioni, i fenomeni dello stalking, della violenza e del maltrattamento, sostenendo la donna. Il protocollo ha, inoltre, l’obiettivo di supportare le vittime di violenza di genere per consentire una presa in carico della donna efficace ed efficiente e fornire, dove necessario, consulenza legale, sostegno psicologico e strumenti adeguati al periodo di maggiore rischio durante il quale la vittima è più esposta a pericolo di violenza.

Le risorse messe a disposizione dal Soroptimist Club Macerata, che saranno integrabili, copriranno anche i costi del servizio di trasporto e accompagnamento della donna vittima di violenza. Le strutture alberghiere che si sono rese disponibili tramite Federalberghi hanno proposto condizioni economiche agevolate sia per la permanenza che per i pasti giornalieri. Il protocollo si applica a tutto il territorio di competenza dell’Ats 15.