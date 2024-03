Aveva soltanto 30 anni Matteo Fia, una malattia devastante contro la quale combatteva da molto tempo l’ha strappato alla vita davvero troppo prematuramente. Si è spento mercoledì sera nella sua abitazione di Porto Recanati, circondato dall’affetto della sua famiglia.

La sua battaglia contro quel male feroce che non gli ha lasciato scampo è iniziata quando aveva 24 anni, Matteo l’ha combattuta con grande forza e coraggio. Per un breve periodo aveva lavorato nell’impresa edile del papà Vincenzo. Quel papà che gli è stato sempre accanto sin dal primo istante, nei momenti più difficili da affrontare di un calvario indicibile, sorreggendolo in ogni modo possibile.

Da giovanissimo aveva giocato prima a calcio e in seguito a calcetto, fino a quando era improvvisamente insorta la terribile malattia. Tifoso della Juve, Matteo Fia era un fan dei Coldplay. «Con suo papà aveva un rapporto stupendo – racconta un suo amico che ha cercato in ogni modo, in questi anni di dolore, di alleviare per quanto possibile la sofferenza di Matteo -. Era un ragazzo pacato, mai una parola fuori posto. Ha vissuto questi ultimi anni in silenzio, senza disturbare nessuno, ma con quel silenzio ci ha insegnato grandi cose. Si dice che i migliori se ne vanno presto, ho sempre pensato fosse una frase senza senso, ma purtroppo per Matteo è proprio così».

«A nome mio, dell’amministrazione comunale che rappresento e della cittadinanza tutta porgo le condoglianze alla famiglia- dice il sindaco Andrea Michelini – siamo vicini al dolore della famiglia in questo momento così triste e difficile».

Matteo Fia lascia la mamma Maria Grazia, il babbo Vincenzo e la sorella Eleonora. La salma è stata composta alla Casa del Commiato “Alba Nova” in via Bramante, a Castelfidardo. Il funerale sarà celebrato questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa del Preziosissimo Sangue di Porto Recanati.

(Fra. Mar.)