di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Sono più di 150 i lavoratori Enel in provincia di Macerata, c’è poi un indotto importante per il territorio che gravita intorno all’azienda. La gran parte dei dipendenti è scesa questa mattina in piazza a Macerata, davanti alla Prefettura per chiedere un piano industriale convincente. La manifestazione che ha interessato moltissime piazze italiane è promossa da Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil. Le tre sigle hanno partecipato al sit in con i loro rappresentanti che sono stati ricevuti dalla prefetta Isabella Fusiello.

Con loro Marco Carassai, lavoratore e componente della segreteria della Cisl: «Dal 2004 ad oggi, il numero dei dipendenti in provincia è calato del 40%. Oltre alla preoccupazione per il mantenimento dei posti di lavoro, ci preoccupiamo anche per le strategie aziendali di Enel che continua a ridurre i costi e non mette in atto in modo giusto il Pnrr». Carassai evidenzia anche la particolarità della situazione maceratese: «Enel ha sempre garantito uno standard elevato di prodotto e nel Maceratese è un soggetto fondamentale nel momento in cui è in atto la ricostruzione post terremoto e con un super bonus prorogato solo nelle nostre zone».

«Qualche tempo fa – sottolinea Alessandra La Gioia del direttivo Cisl – abbiamo firmato lo statuto della persona che è stato presentato anche all’estero come un fiore all’occhiello. Anche questo sembra ormai vanificato».