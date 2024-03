Cantiere sospeso e titolari di una ditta edile denunciati per aver impiegato due lavoratori senza contratto e per violazioni alle norme sulla sicurezza con sanzioni per oltre 11mila euro. Denunciati anche due lavoratori che avevano il divieto di allontanarsi dal comune dove vivono e invece sono stati trovati nel cantiere di Matelica dove sono avvenuti i controlli, ieri. L’operazione è dei carabinieri della stazione di Matelica e dell’ispettorato del lavoro di Macerata. I controlli sono scattati nel centro storico di Matelica, legati anche alle verifiche in materia di ecobonus. I militari hanno trovato in un cantiere due persone, un italiano di 62 anni, con il divieto di allontanarsi da Falconara Marittima (attualmente in affidamento in prova) ed un 40enne polacco con divieto di allontanarsi da Jesi poiché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale. Inoltre l’ispettorato del lavoro ha rilevato la presenza di due operai in nero e violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro.

(redazione CM)