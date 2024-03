di Gianluca Ginella

Manlio Bellesi era un pilastro tra i docenti del liceo Scientifico Galilei di Macerata, insegnava Fisica (e anche Matematica) e preparava i ragazzi per i campionati di Astronomia (di cui era appassionato), aveva 63 anni ed è morto questa mattina all’ospedale di Macerata per una malattia. Nel liceo Scientifico ha insegnato per oltre vent’anni, e lo ha fatto fino a dicembre quando ha dovuto interrompere il lavoro per curarsi. Materie fondamentali allo Scientifico quelle che insegnava Bellesi, che viveva a Corridonia dove domani ci sarà il funerale. La fisica che era anche una passione e la voglia di approfondire questa materia complessa l’ha portato ad avere contatti con alcune delle più importanti istituzioni in questo campo, come il Cern. Fisica ma anche astronomia. Una passione che lo portava ogni anno a preparare, insieme al docente Angelo Angeletti, i ragazzi del liceo per partecipare ai campionati di Astronomia. Importanti anche i contatti che teneva con Unicam dove per un triennio ha svolto il dottorato di ricerca per poi ritornare a insegnare allo Scientifico.

«E’ stato un pilastro per la nostra scuola – lo ricorda la preside, Roberta Ciampechini -. Insegnava Matematica e Fisica, negli ultimi anni Fisica. Un pilastro perché ha sempre approfondito la disciplina. Aveva inoltre un’ottima conoscenza dell’inglese, tanto che teneva corsi di livello in inglese». A settembre «era tornato in servizio sempre con molto impegno e stava preparando i ragazzi ai campionati di astronomia – continua la dirigente del Galilei -. Ricordo uno spettacolo che abbiamo organizzato insieme il 16 giugno 2022 in Filarmonica che aveva il titolo “Io tu e la luna”. Era un momento premiale per i ragazzi, dopo il Covid avevamo organizzato questo evento per premiare i ragazzi che si erano distinti in progetti importanti per scuola. Ricordo che lui ha partecipato con questa conferenza in cui parlava della Luna. Inoltre partecipava sempre a iniziativa organizzate dall’associazione Amici del liceo».

«Fisico geniale, ha svolto la sua carriera insegnando e trasmettendo con passione la fisica, con uno sguardo alle stelle e all’universo. Ha collaborato anche con l’Istituto nazionale di fisica nucleare e con L’ università di Camerino nello studio di frammenti di asteroidi» lo ricordano così gli alunni della 5 C del 1997 del liceo Scientifico Galilei di Macerata «legati a lui anche dopo la fine degli studi da una profonda stima ed amicizia» dicono. «Ti ricorderò sempre con affetto e piacere – scrive Giuliana B. -, grazie per avere fatto parte della scuola estiva d’Astronomia dell’Accademia montaltina degli Inculti di Montalto Uffugo. Sei stato un grande docente e hai lasciato bellissimi ricordi. Ora sarai fra quei pianeti e le stelle che ammiravi tanto».

Bellesi lascia la moglie Lorenza e due figlie: Federica e Beatrice. Il funerale domani alle 15,30, nella chiesa dei santi Pietro e Paolo di Corridonia. Dalle 17 di oggi sarà aperta la camera ardente nella casa funeraria delle pompe funebri Verdini di Corridonia (che si occuperanno anche del funerale).