di Michele Carbonari

Come all’andata, la Recanatese batte 3 a 2 il Pescara e conquista tre punti importantissimi per la salvezza.

I giallorossi vincono il secondo match consecutivo al Nicola Tubaldi al termine di un incontro avvincente. Partono forti gli abruzzesi, che sbloccano con Merola dopo pochi minuti. A metà frazione il pareggio di Melchiorri, che per la prima volta in carriera trafigge la sua ex squadra. Ad inizio ripresa il sorpasso leopardiano firmato Lipari (all’andata autore di una doppietta da subentrato e oggi in campo dal primo minuto, complice l’infortunio nel riscaldamento accusato da Carpani). Quindi Merola (per lui anche una traversa) realizza la doppietta personale su rigore, contestato dai locali per un dubbio fallo di mano in area di Peretti.

La Recanatese non demorde e con forza sigla il 3 a 2 grazie all’abruzzese Ferrante, di testa sugli sviluppi di una punizione di Longobardi (altro ex di turno). La formazione di Filippi si difende bene e porta a casa l’intera posta in palio, che le permette di salire al quartultimo posto a quota 30 e di scavalcare momentaneamente il Sestri Levante. Lunedì prossimo alle 20.45 proprio nella tana dei liguri andrà in scena il primo di tre scontri diretti decisivi per la salvezza. Poi, domenica 17 altra trasferta, ad Olbia, prima di ospitare al Tubaldi l’Ancona la domenica successiva (stasera vittoriosa 2-1 nel derby con la Fermana). Situazione difficile e crisi di risultati in casa Pescara, in questi giorni travolto anche dal caso Sasanelli: il giovane attaccante è finito ai domiciliari con l’accusa di violenza privata nei confronti dell’ex ragazza (leggi l’articolo).

La cronaca. Ritmi subito alti in avvio di gara. Dopo appena due giri di lancette Squizzato rientra e calcia col sinistro, palla fuori. Il minuto seguente risponde la Recanatese: incursione di Lipari, murato dal portiere Plizzari, Melchiorri manda la ribattuta sull’esterno della rete. Al 4′ il Pescara passa in vantaggio: Merola imita il compagno di squadra, si accentra dalla destra, l’opposizione della difesa leopardiana è debole e per il numero dieci ospite è un gioco da ragazzi infilare la sfera all’angolino basso. L’esterno abruzzese è propositivo anche al 12′, cross perfetto per l’incornata di Cuppone che trova una grande risposta di Meli.

I giallorossi di Filippi superano il momento difficile, riorganizzano le idee e trovano il pareggio al 24′: azione personale di Lipari sulla sinistra, dal fondo appoggia all’indietro per Melchiorri che puntuale all’appuntamento gonfia la rete da posizione ravvicinata. Al 30′ esatto Tunjov prova il mancino dalla distanza, alto. Il classe 2001 ripete la giocata due minuti più tardi, stesso esito ma a lato. Abruzzesi di nuovo pericolosi al 35′, sempre con Merola, il cui tirocross viene vanificato dalla difesa locale. La Recanatese gioca in ripartenza e si rende pericolosa al 41′, gran giocata di Sbaffo che allarga per Raimo, il quale appoggia per Raparo, stop e tiro alto sopra la traversa. Sul fronte opposto, al 44′, Aloi si costruisce una conclusione da fuori con la palla che sfiora il palo alla destra di Meli.

Scoppiettante anche l’inizio della ripresa. Questa volta, però, a segnare è la Recanatese, che ribalta il punteggio grazie alla magia di Lipari: trascorre appena un giro di lancette dal fischio d’inizio e l’attaccante sguscia via fra tre avversari dentro l’area e piazza la palla alle spalle di Plizzari. Al 50′ il solito Merola calcia di sinistro, deviazione e traiettoria insidiosa che si stampa sulla traversa. Al 54′ destro dal limite di Accornero, Meli si allunga e devia in angolo. Al 60′ ecco il pari ospite. Cross dalla sinistra, Peretti anticipa gli avversari, secondo l’arbitro con un dubbio tocco di mano ed assegna quindi il rigore: dal dischetto Merola calcia centrale segnando il 2 a 2. Il Pescara insiste e al 66′ sfiora il tris con Cuppone, ma è solo esterno della rete.

La Recanatese non ci sta e reagisce immediatamente, tanto che al 67′ effettua il nuovo sorpasso: punizione dalla sinistra di Longobardi, Ferrante svetta sul secondo palo, Plizzari si supera ma il centrale giallorosso è il più lesto ad avventarsi sulla respinta e di testa realizza il 3 a 2. La squadra di Filippi arretra il baricentro ma tiene botta al forcing finale del Pescara, che non riesce mai a creare i presupposti per il gol del pari. A ridosso del 90′ è invece il subentrato Ferretti, da calcio piazzato, ad andare vicino al poker (palla out di un soffio). Nel recupero Degasso ci prova dalla distanza ma Meli fa buona guardia. Dopo cinque minuti di extratime la Recanatese festeggia per la seconda volta contro il Pescara.

Il tabellino:

RECANATESE (3-4-2-1): Meli 6,5; Shiba 6,5, Ferrante 7, Peretti 5,5; Raimo 6,5 (81′ Veltri), Morrone 6 (88′ Fiorini s.v.), Raparo 6 (46′ Prisco 6), Longobardi 6,5; Sbaffo 6, Lipari 7,5 (63′ Ferretti 6); Melchiorri 6,5. A disp.: Tiberi, Mascolo, Palamatti, Guidobaldi, Mazia, Rizzo, Ahmetaj. All.: Filippi.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Pierno 5,5 (66′ Floriani), Pellacani 5,5, Mesik 5,5, Milani 5,5; Aloi 6 (82′ Capone s.v.), Squizzato 5,5 (66′ Degasso 6), Accornero 6 (66′ Cangiano 5,5); Tunjov 5,5 (46′ Meazzi 5,5), Cuppone 6, Merola 7. A disp.: Gasparini, Zandri, Di Pasquale, Masala, Brosco, Staver, Moruzzi, De Marco, Franchini. All.: Bucaro.

TERNA ARBITRALE: Peletti di Crema (Rignanese di Rimini – Munitiello di Gradisca d’Isonzo).

RETI: 4′ e 60′ (rig.) Merola (P), 24′ Melchiorri (R), 46′ Lipari (R), 67′ Ferrante (R).

NOTE: spettatori: 500 circa (la metà ospite). Ammoniti: Pierno, Raimo, Meli, Ferretti, Morrone, Longobardi. Angoli: 0-8. Recupero: 7′ (2′ + 5′).