Luca Sasanelli, attaccante del Pescara che questa sera sarà impegnato al Tubaldi contro la Recanatese, è stato arrestato. Nel pomeriggio di ieri, al termine della seduta di allenamento a Silvi, la Polizia ha notificato al 20enne la misura cautelare degli arresti domiciliari, l’accusa sarebbe di violenza privata. Originario di Bari, ha giocato nelle giovanili di Sassuolo e Ascoli ed è arrivato dall’Andria con un accordo fino al 30 giugno 2027.

L’indagine è partita dalla procura di Bari. Secondo l’accusa il giovane calciatore avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti dell’ex ragazza. La punta aveva saltato la trasferta di Sassari, ufficialmente causa febbre. Alla vigilia della partita di Recanati si erano diffuse le prime voci che parlavano di presunta violenza domestica, poi rimbalzate sulle principali testate nazionali. Sasanelli non figurava nella lista dei convocati per il turno infrasettimanale di oggi, diramata ieri in serata dal club prima della fuga di notizie sulla misura cautelare adottata nei confronti del centravanti. Al momento, non si conoscono altri dettagli della vicenda, sulla quale la società biancazzurra ha scelto la linea del silenzio.