di Marco Pagliariccio

I nomi più scelti da mamme e papà maceratesi per i loro figli? Tommaso per i maschietti, Aurora per le femminucce. È quanto emerge dai dati richiesti da Cronache Maceratesi all’Anagrafe comunale relativi ai nuovi nati del 2022 e 2023. Spicca una significativa crescita nel numero delle nascite, passate dalle 246 (128 maschi, 118 femmine) di due anni fa ai 274 (146 e 128) dell’anno chiusosi due mesi fa.

Tra i maschietti, Tommaso domina la scena negli ultimi due anni, anche se i numeri sono molto piccoli, segno di una grande varietà nei nomi utilizzati: sono 16 i nati con questo nome negli ultimi due anni, 7 nel 2022, 9 nel 2023, confermandosi in cima alla graduatoria dei nomi preferiti in città. Sul podio due anni fa salivano Cesare e Leonardo con 4, mentre nel 2023 Leonardo è passato a quota 8, seguito da Lorenzo con 6.

Solo 14 nomi nel 2022 erano stati usati per almeno due bambini, mentre nel 2023 questo numero è salito a 22, con l’apparizione di diversi nomi “esotici”: 3 neonati del 2023 hanno avuto il nome di Adam e altrettanti di Nathan. Spariti molti dei nomi classici dei decenni addietro: a nessun nato è stato dato il nome di Franco, Mario e Marco, resiste un Giuseppe, mentre fanno capolino nomi di estrazione araba come Muhammed o Yousef.

Sul fronte femminile, avvicendamento in testa: nel 2022 i nomi più gettonati erano stati Alice e Giulia, scelti per 5 bambine, mentre nel 2023 a spiccare è stata Aurora, salita a quota 7 rispetto alle 2 dell’anno precedente, che sopravanza Sofia (5) e Bianca (4). L’inglese fa capolino anche tra le bimbe: nel 2022 due neonate si sono viste chiamare Andrea (la tendenza di usarlo al femminile è mutuata, appunto, dal mondo anglosassone), nel 2023 due hanno invece ricevuto il nome di Grace (ce n’era già stata una anche nel 2022) e una di Abigail. Tra i nomi in rosa resistono di più le etichette della tradizione come Anna, Elena, Maria, Federica e Luisa, oltre, chiaramente, ai nomi di estrazione mediorientale e africana come possono essere Rashida, Ummehani o Yaaqout.

Ci sono poi anche i bambini con nomi di origine straniera utilizzati in maniera non proprio ortodossa: due neonati nel 2023 sono stati chiamati Aron (con una sola a), uno Brayan (anziché Brian), uno Rayan (invece di Ryan). Oppure quelli ispirati da personaggi famosi: tra i maschi Lautaro ha una più che sospetta matrice interista, mentre non ha bisogno di presentazioni il piccolo Muhammad Alì, così come tra le femmine Juno non può che far pensare all’omonimo film.

A livello nazionale, i dati Istat del 2022 avevano svelato che Leonardo e Sofia erano stati i nomi più scelti per i neonati in quell’anno, seguiti da una parte da Francesco e Tommaso e dall’altra da Aurora e Giulia.