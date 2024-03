Quasi 4 milioni di euro di investimenti da parte dell’Atac per il 2024. E’ quanto previsto nell’ultimo bilancio dell’attuale cda che andrà in scadenza il prossimo 30 aprile e presentato dal presidente di Atac Massimo Belvederesi. Soldi che arrivano dalla chiusura di esercizio del 2023 più un contributo da parte del comune di Civitanova.

Soddisfazione è stata espressa da Belvederesi: «l’attivo del 2023 è il più alto di sempre – commenta – ma il risultato del bilancio deriva anche da premi ricevuti da Arera, premialità che vengono elargite sulla base di una tabella di risultati e abbiamo ricevuto 3,7 milioni lordi». Nel dettaglio gli investimenti più corposi riguarderanno interventi per il fotovoltaico per coprire fino al 70% del consumo della centrale (1 milione e 250mila euro), un nuovo cogeneratore per l’essiccatore (850mila euro), il rifacimento degli spogliatoi del depuratore (120mila euro).

Per quanto riguarda l’acquedotto verranno realizzati sottoservizi e rifacimento tubature di via Zara (75mila euro), via Corona (70mila euro), via del Casone nel tratto dal passaggio a livello fino a via fratelli Bandiera (320mila euro con lavori da realizzarsi dopo l’estate), via Fonte Giulia (150mila euro). 500mila euro saranno invece investiti nella pubblica illuminazione per sostituzione pali, manutenzioni, rifacimento quadri elettrici. Per quanto riguarda il depuratore 110mila euro saranno impiegati per il rifacimento della struttura in acciaio dei carri ponte delle vasche di sedimentazione. Il totale dell’investimento da parte di Atac è pari a 3 milioni 815mila euro, mentre la quota del contributo comunale ammonta a 390mila euro.

