Una struttura polifunzionale, sismicamente efficiente e priva di barriere architettoniche. È quella che sorgerà a Ripe San Ginesio, in viale della Resistenza, destinata ad ospitare l’archivio storico, il deposito comunale e spazi per associazioni. Il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, infatti, ha appena previsto il trasferimento a saldo di 600mila euro, all’Ufficio Speciale per la ricostruzione Marche. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 1,815 milioni di euro, di cui 1,215 milioni erano già stati trasferiti.

Nei 300 metri quadrati del piano seminterrato, raggiungibile anche da mezzi di trasporto, troveranno posto l’archivio storico e il deposito degli atti comunali. Il piano terra, invece, ospiterà uno spazio unico completamente aperto, da utilizzare a seconda delle diverse esigenze. Una volta ultimata la realizzazione della struttura, all’esterno verranno creati percorsi carrabili, pedonali, aree di parcheggio e spazi verdi.

«Nel ricostruire il nostro patrimonio edilizio – dice Castelli – abbiamo il dovere di rifunzionalizzare edifici e spazi per adattarle alle esigenze del presente e del prossimo futuro, nel rispetto in primis del principio di sicurezza. È quanto avviene relativamente a questo apprezzabile intervento a Ripe San Ginesio che, mi auguro, al più presto potrà essere adibito alle funzioni per le quali è stato progettato. Una struttura che, nel pieno solco del connubio tra ricostruzione e riparazione, oltre ad ospitare servizi per le istituzioni, accoglierà anche la comunità e realtà associative. Il lavoro con il presidente della Regione Francesco Acquaroli e con l’Ufficio speciale per la ricostruzione prosegue, nel segno della piena collaborazione».