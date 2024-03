di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Sono state assegnate a dieci ragazze e un ragazzo le borse di studio da 2.500 euro del Premio Camillo Grifi per meriti scolastici. «A dimostrazione del fatto che voi donne avete una marcia in più» ha scherzato Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi, presidente della fondazione Carima che dal 2022 ha “incorporato” la fondazione Grifi.

Tra i premiati questo pomeriggio a Palazzo Ricci a Macerata, tutti hanno proseguito gli studi dopo il diploma e prevalgono le discipline scientifiche quali medicina, neuroscienze, fisica, chimica, biotecnologie. Ben due sono gli iscritti a Scienze diplomatiche e non mancano, ma sono in minoranza, scelte umanistiche come giurisprudenza, lingue e lettere.

A raccontare la storia del riconoscimento è stato Giuseppe Sposetti, che ha ricoperto a titolo gratuito la carica di Presidente della Fondazione Camillo Grifi fino alla recente fusione: «La storia di questo riconoscimento nasce nel 2000 quando la signora Germana Gubellini, per onorare la memoria del marito Camillo Grifi, noto medico odontoiatra e imprenditore originario di Sant’Angelo in Pontano, ha istituito una Fondazione a lui intitolata con lo scopo di promuovere e favorire l’elevazione del livello di istruzione e di cultura dei giovani residenti nei comuni di Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano e Urbisaglia, in provincia di Macerata, e Falerone in provincia di Fermo».

«Questo è, da presidente, uno dei momenti che preferisco – ha dichiarato Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – e i vostri cari devono essere orgogliosi di voi. Siamo veramente lieti di dare seguito a questa bella iniziativa, che ci consente di sostenere i nostri giovani nel loro percorso di studi e di crescita personale. È un piccolo investimento per il futuro del territorio e del Paese, al quale come Fondazione cerchiamo di dare un contributo attraverso la nostra azione istituzionale». «Aiutando voi sosteniamo anche il territorio» ha aggiunto Gianni Fermanelli, segretario della Fondazione.

Hanno beneficiato del premio Camillo Grifi, pensato come un incentivo a proseguire il proprio percorso di studi, Sara Bagazzoli di Sarnano, Marta Bartolini di Loro Piceno, Francesca Basili di Gualdo, Vanessa Centoni di Sarnano, Simone Contratti di Colmurano, Irene De Minicis di Falerone, Angela Di Serio di Colmurano, Marika Marignani di Sarnano, Sonia Tomassini di Urbisaglia, Carlotta Pompei di Falerone e Asia Tesei di Loro Piceno. Presente la consigliera regionale Anna Menghi.

Dal 2000 ad oggi sono state assegnate complessivamente un centinaio di borse di studio ad altrettanti studenti che hanno conseguito il diploma di maturità classica, scientifica o linguistica con il massimo dei voti.