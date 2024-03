Appassionata presenta una giornata ricca di momenti significativi e apre una riflessione su arte, musica e donna Mercoledì 6 marzo nella settimana della Giornata Internazionale della Donna.

La giornata inizierà alle 11 al Teatro della Filarmonica con il primo appuntamento di Fuori dal Pentagramma intitolato “Note al femminile: oltre i confini della musica”. L’incontro è aperto e dedicato agli studenti delle scuole superiori e universitari interessati che saranno coinvolti in un vivace panel di discussione che vedrà coinvolte la giornalista Alessandra Pierini, Veronica Antinucci, Manager Organizzazione Eventi Culturali e i giovani artisti/musicisti che porteranno la loro testimonianza. Verranno approfonditi temi quali la parità di genere nel mondo artistico e le sfide e opportunità della carriera artistica. Durante l’evento, saranno presentate le figure delle compositrici Clara Schumann e Amy Beach, in un percorso introduttivo al concerto serale.

Si rinnova anche nell’anno accademico 2023/24, la consolidata collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Macerata nell’ambito del percorso Non a voce sola, giunto alla XII edizione. Alle 18 di mercoledì, prima del concerto delle 21, sarà inaugurata negli spazi della GabaMcYoung la collettiva Omaggio a Clara Schumann e Amy Beach. La mostra, a cura di Marina Mentoni con la collaborazione di Paolo Gobbi e Federica Giulianini, nasce dalla riflessione sulla creatività di due musiciste che, nonostante le limitazioni socio-culturali del periodo storico in cui sono vissute, grazie allo straordinario talento e alla forte determinazione, sono riuscite a rivelare la loro originale personalità espressiva ed affermarsi sin da giovanissime in un contesto artistico dominato dalla presenza maschile. Realizzate dagli studenti della Scuola di Pittura, le opere esposte si articolano con diversi linguaggi che vanno dal disegno alla pittura e che connotano lo spazio espositivo anche con installazioni e interventi site-specific.

Alle 21 al Teatro della Filarmonica il concerto “Donne in Musica”. Il programma, dedicato alle composizioni di Clara Schumann e Amy Beach, è organizzato con collaborazione con il Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo.

Clara Schumann e Amy Beach sono riconosciute come due icone della musica del XIX e XX secolo: entrambe hanno sfidato le rigide aspettative di genere e le difficoltà personali per affermarsi come straordinarie musiciste e compositrici, lottando contro i ruoli di genere prevalenti nel loro tempo e cercando riconoscimento in un mondo musicale dominato dagli uomini. Il loro talento eccezionale e la determinazione le hanno portate al successo, lasciando un’impronta duratura nella storia della musica. Ù

Sul palco si esibiranno Marica Lina Bisogno, Margherita Hibel, Gloriela Villalobos Torres (soprani), Filippo Calvaresi, Jacopo Fulimeni, Wang Yiwiao, Chiara Vallati (pianoforte) e Giorgia Cardarelli (violino). Biglietti in vendita nella biglietteria dei Teatri in Piazza Mazzini. (intero €15, ridotto €12, studenti €5, soci €10).