Grazie alla collaborazione tra l’associazione Musicamdo Jazz e l’Istituto musicale N. Vaccaj di Tolentino, sabato 2 marzo alle 21,15 nell’Auditorium Gigli-Pagliari in via del Mattatoio prende vita “Vaccaj In Jazz”, un’occasione imperdibile per gli amanti della musica e della cultura jazz. L’evento promette un’esperienza straordinaria, trasportando il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle capitali più iconiche della musica con il progetto “Tra Napoli e Buenos Aires, New York e Parigi”.

Sarà proprio il jazz svolgere il ruolo di legame artistico tra le tradizioni musicali di diverse culture, unendo le melodie delle canzoni napoletane, il fascino del tango argentino, la poesia delle chanson francesi e l’energia dei locali jazz di New York. I protagonisti di questa eccezionale serata saranno il sassofonista Stefano Conforti e il vibrante cantante e percussionista partenopeo Rosario Scotti de Carlo.

Ad accompagnarli, un ensemble di musicisti marchigiani: Daniele del Gobbo al pianoforte, David Padell al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Inoltre, in occasione di questo straordinario evento, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Marche Jazz Stories”, 30 scatti per raccontare i luoghi jazz delle Marche”. Curata dai fotografi marchigiani Carlo Pieroni, Andrea Feliziani, Viviana Falcioni, Luciano Serafini e Roberto Conti, la mostra offre uno sguardo unico e coinvolgente sugli oltre 50 anni di storia del jazz nelle Marche.

In programma poi anche un altro appuntamento mercoledì 24 aprile alle 21:15, sempre all’Auditorium Gigli-Pagliari in Via del Mattatoio, dove sarà presentato il nuovo disco del trio marchigiano del pianista Alessandro Menichelli, intitolato “Songs of Days Gone By”, prodotto dalla Emme Record Label. I biglietti per “Vaccaj In Jazz” saranno disponibili in loco al prezzo di 10,00 euro, con uno sconto speciale riservato agli studenti e agli iscritti all’Istituto N.Vaccaj al costo di 5,00 euro.